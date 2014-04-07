«Здоровый ребенок всегда ест всё!». Интервью с педиатром Элеонорой Капитоновой, доктором медицинских наук

Новости Беларуси. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Элеонора Капитонова, детский врач, доктор медицинских наук, директор центра оздоровительного питания и содействия здоровью!

Все знают, что здоровый образ жизни – это, прежде всего, правильное питание. Что такое правильное питание? Что входит в это понятие?

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук:

Здесь все просто. Правильное питание – это то питание, которое по количеству и по качеству соответствует потребностям конкретного человека. Количественный принцип значит то, что пищи не больше и не меньше, чем расход энергии, а достаточное качество значит, что в пище есть все необходимые элементы для того, чтобы человек мог восстановить затраченные ресурсы. Так, коротко, можно охарактеризовать правильное питание.

Но есть трудоголики, которые работают, и нет времени нормально пообедать. И они устраивают перекусы. Как Вы относитесь к таким перекусам?

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук:

Еда есть еда, все равно это пища. Но на ходу и на бегу она никогда не приносила пользы, потому что, все-таки, должно пройти какое-то время, чтобы организм почувствовал, узнал и распознал, что в организм поступила еда. И трудоголики, на мой взгляд, - это люди, которые не очень умеют распределять свое время, потому что в течение дня всегда может найтись время и для работы, и для небольшого короткого отдыха, и для того, чтобы можно было восстановить затраченные ресурсы, сесть и поесть. Для этого достаточно 10-15, максимум 20 минут. Но это время можно и нужно найти. То, что вы называете перекусом, это, как правило, дополнительный прием пищи между завтраком и обедом, между обедом и ужином, который необходим для того, чтобы не было больших пиковых нагрузок сахара в крови. И это правильно, потому что более частое питание способствует правильному пищеварению.

В народе говорят, что в движении есть нельзя. Это выдумки?

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук:

Еда, как любой процесс, требует определенного внимания и уважения к себе. Всему свое время и место. Еда – это часть нашей культуры. Если у человека присутствует культура как таковая, если его воспитывали, в том числе и культуру питания, то маловероятно, чтобы он ел набегу. Но в наше время я все время вижу, как родители все суют детям в руку что-то, и ребенок бесконечно ест в трамвае, в автобусе, в цирке, на улице, на прогулке. Отсюда могут идти разные неприятности: и подавился, и микробы занес. И просто у него исчезает понятие, что это еда – какой-то другой вид деятельности. Еда всегда и везде.

Заговорили о детях. Сейчас модно вегетарианство. Многие отказываются от мяса, так же и детей некоторых не заставить съесть мясо. Можно ли чем-то компенсировать или обмануть ребенка?

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук:

Вегетарианство – это образ жизни. И, по большому счету, это выбор. Это свободный выбор взрослого человека. Ребенок не выбирает, за него выбирают родители. То, что касается питания, ребенок должен получать полноценное питание, пока он не вырастет и не сможет сам сделать свой выбор. Если ребенок не хочет есть мяса. Здоровый ребенок всегда ест все. Потому что одним из признаков здоровья является непереборчивость в еде. Если ребенок перебирает еду, значит либо он больной, либо это дефекты воспитания. А обманывать никого и никогда не нужно.

Зачастую ужни переносится на позднее время. Это правильно или нет? Даже если это будет какой-то фруктовый салат или же овощной салат, можно ли кушать за полночь?

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук:

Дело в том, что у всех людей бывает разный режим работы. Есть люди, которые работают во вторую смену. Например, я недавно общалась с молодой женщиной, которая следит за спутником. У нее ночная работа. Поэтому днем она спит, а ночью работает. И как можно сказать, что она не должна ночью кушать, а должна есть днем, потому что положено. И все уже отходят от этих жестких традиций. К каждому конкретному человеку нужно подходить индивидуально. Опасно не то, что ты кушаешь вечером, а нехорошо, если человек поел и потом не тратит ту энергию, которую получил с пищей, а ложится спать. А что делать организму? Расхода нет, значит, все «на склад». Поэтому мы говорим так: за 3-4 часа до сна. Это может быть в любое время. Если человек поел даже в полночь, а потом у него какая-то работа, что же плохого в том, что он съел?

А от каких продуктов стоит вообще отказаться? Есть какие-то пищевые табу?

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук:

Если человек здоровый, то, по большому счету, он может есть все. Но есть продукты, без которых он может обходиться. Например, без алкоголя может человек? Может, потому что алкоголь у человека вырабатывается в организме в результате эмоций радости или в результате эмоций интереса. И ему не нужно искать спирт из внешних источников. Можно отказаться от соли и сахара, потому что в природе чистой соли или чистого сахара не существует, и это мы сами себя приучили к этому.

Сейчас много продуктов, где написано «ГМО». Лично вы едите эти продукты или нет?

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук:

Во-первых, я считаю себя взрослым человеком, а взрослый человек не будет покупаться ни на рекламу, ни на красивые этикетки. И меня даже иногда умиляет, что наши взрослые люди покупаются на такие простые трюки как, например, рафинированное подсолнечное масло и здоровенными буквами написано: «Без холестерина». Но холестерин – в животных организмах! В растительном масле его нет и быть не может! Но человеку приятно. Он купил масло без холестерина и доволен. Если о моем личном выборе продуктов, то я подхожу с таких позиций: я всегда смотрю, чтобы продукты были местные. Качество белорусских продуктов контролируется, к счастью. И если это в государственной торговой сети и сделано в Беларуси, значит, качеству можно в какой-то мере доверять. Во-вторых, я всегда посмотрю срок годности, где было изготовлено. Потому что всегда лучше, где изготовлено, там бы и продавалось.