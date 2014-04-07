Чем спасаться от укусов насекомых?

Новости Беларуси. Самые назойливые насекомые, которые доставляют немало хлопот, - это, конечно же, комары. Кстати, они весьма избирательны в выборе своих жертв. Вы не поверите, но в группе риска находятся беременные и дети, а также люди с повышенной концентрацией стероидов или холестерина и обладатели 1-ой и 2-ой группами крови.

Ирина Слободчикова, заведующая отделением медицинской реабилитации УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника»:

Мы все любители кожи и замши. Ходить в лес в замше и коже является как бы приманкой, поэтому они с радостью атакуют людей, которые находятся в такой одежде. Постараться, если вы выходите, выезжаете куда-то на дачу, пользоваться меньше косметикой, именно парфюмерией с такими запахами, которые притягивают этих всех насекомых.

Насекомые и клещи - самые распространенные переносчики инфекций. Малярия, энцифалит, лимфатический филяриоз - это далеко не весь список «неприятных недугов».

Вячеслав Кравченко, учитель биологии, кандидат биологических наук:

В Беларуси множество насекомых и, конечно, нас ждут впереди веселые теплые дни, однако, они могут быть испорчены, если мы встретимся с летающими, сидящими, жужжащими насекомыми. В Беларуси наиболее часто мы встречаем таких насекомых, как комары, осы, пчелы, слепни, москиты и клещи. Вот именно эта группа насекомых наиболее часто нам доставляет неудобства.

Сколько в Беларуси видов насекомых, даже биологи затрудняются подсчитать. Но есть несколько особо опасных для человека групп.

Вячеслав Кравченко, учитель биологии, кандидат биологических наук:

Группа насекомых, которая может нам доставить неудобства — это москиты. Это, как правило, насекомые, которые обитают во влажных местах. Но надо стараться избегать мест, в которых они находятся и, соответственно, надевать одежду не пятнистую, а светлую, так как у них есть такая особенность садиться на яркую, разноколеровую одежду.

Так как же защитить себя от неприятных укусов? Все мы, конечно, знаем, что сегодня существует огромное количество различных кремов, мазей, репеллентов. Но не все они одинаковы!

Самые эффективные мази от насекомых сделаны на основе химического соединения под названием ДЭТА.

Важно знать, что большинство химических средств защищает нас лишь до 5 часов. Поэтому, через некоторое время их нужно наносить повторно. Причем, зачастую обрабатывать стоит только одежду, а не саму кожу.

Ирина Слободчикова, заведующая отделением медицинской реабилитации УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника»:

Если вас укусил клещ, и вы нашли, вернее, так сказать, клеща у себя на теле, постараться обратиться к хирургу. Если есть возможность вытащить его, то постарайтесь не оторвать его, а именно вытащить: повернуть немножечко в сторону и вытащить руками. Но лучше обратиться к медработнику, то есть в поликлинику.

Если вы не любите химические средства защиты, можно прибегнуть к народным средствам.

Большинство насекомых не любят запахи полыни, эвкалипта, кедра, аниса, гвоздики. Можно смочить маслом этих растений ватку и положить ее на подоконник или обработать обнаженные части тела.

Обезопасят вас и москитные сетки на окнах, ловушки для насекомых, электронные отпугиватели, электрофумигаторы…

Ирина Слободчикова, заведующая отделением медицинской реабилитации УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника»:

Если вы с ребенком куда-то едите отдыхать, постараться взять с собой антимоскитную сетку. Также можно каким-то народным средством: 50 мл растительного масла, 30 капель гвоздичного масла и 5 капель чайного дерева, взболтать хорошенько и можно кусочек марлечки смочить этим раствором и приложить на коляску, на тот же карман на куртку. И именно не на кожу, не на тело, а именно как отпугивающее.

Если избежать укусов все же не удалось, главное – не расчесывать рану. Можно обрабатывать пораженные участки раствором питьевой соды, зеленки, настойки календулы.

Из народных средств поможет сок луковицы или помидора. Ну, а если у вас аллергия на укусы насекомых – здесь народная медицина бессильна. Придется пить антигистаминные препараты, а в особо тяжелых случаях обращаться к врачу.

Ирина Слободчикова, заведующая отделением медицинской реабилитации УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника»:

Если у вас есть раствор валокордина, карволола, прижечь после укуса комара—это тоже немножко облегчит. После пчелы или осы можно приложить петрушку—тоже состояние сразу улучшится. Но обязательно продезинфицировать эти ранки!

Весна в этом году выдалась ранней, а это значит, что вредители-насекомые вот-вот начнут свою охоту. Поэтому, почаще делайте влажную уборку дома, особенно с использованием хозяйственного мыла.

Одевайтесь на прогулки по лесным массивам правильно: закрывайте все оголенные участки тела, покрывайте голову убором. И старайтесь избегать мест скопления насекомых, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.