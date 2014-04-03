В Витебск рожать и к стоматологу едут жители ближайших Смоленской и Псковской областей

Новости Беларуси. В семье россиян с не совсем русской фамилией – Хохловы – долгожданное пополнение. Два года назад у супругов родился сын, а на днях — красавица-дочь. Причем, у малышей общие не только родители, но и место, где оба появились на свет: белорусский город Витебск.

Елена Хохлова (Россия):

Когда мы забеременели первый раз и уже определялись с местом, где появится ребенок, мы слышали от многих знакомых, родственников, что в Витебске рожать лучше, потому что здесь отличный персонал, очень хорошо относятся, очень хорошо принимают, когда приезжаешь сюда со своей беременностью, условия намного лучше.

Как правило, за медицинской помощью в Витебск едут жители ближайших Смоленской и Псковской областей. Женщины едут не только рожать. Многие стремятся в Беларусь и за услугами дантистов. В отечественных клиниках они лечат и протезируют зубы.

Елена Нестеренко (Россия):

Мы приезжаем всей семьей лечимся: я, дети, муж. Конечно, здесь гораздо дешевле, чем у нас. У нас это очень дорого. Обслуживание здесь хорошее, очень доброжелательные люди.

К слову, обращаются за помощью к белорусским докторам не только пациенты, но и их российские коллеги.

Так, слава о достижениях и уровне витебских онкологов уже давно перешла границы нашей страны.

Медики Смоленщины наслышаны о высочайшей квалификации специалистов службы лучевой терапии и уже обратились к коллегам за помощью.

Анжелика Томчина, главный врач Витебского областного клинического онкологического диспансера:

Уже сегодня два медицинских физика из Смоленского онкодиспансера прошли обучение здесь у нас на базе нашего онкодиспансера именно по планированию опухолей злокачественных и, вообще, работе на линейных ускорителях. Мы можем помочь нашим коллегам пройти в том, чтобы быстрее пройти этот этап освоения и поделиться секретами работы на этом оборудовании.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Со Смоленской областью у нас заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого сотрудничества мы ведем подготовку кадров, обмениваемся современной информацией, базой данных, кроме этого оказываем помощь по тем объемам, которые в Российской Федерации, Смоленской области, еще не в полном объеме имеются.

Тем временем россиянка Елена Хохлова наслаждается общением со своей новорожденной Ксюшей. Женщина не исключает: если решится рожать третьего, обязательно вернётся в витебский роддом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.