С какими заболеваниями и состояниями чаще всего имеют дело детские хирурги?

С какими наиболее частыми состояниями, заболеваниями обращаются к детским врачам-хирургам?

Все грыжи врожденные

Александр Махлин, заместитель главного врача УЗ «1-я городская клиническая больница г. Минска по детскому хирургическому центру»:

Надо разделить: на более острое состояние и те, хронические состояния, которые требуют планового-хирургического лечения. Если говорить об острых состояниях, это, конечно, всеми известное заболевание — острый аппендицит, которым страдают в основном дети и молодые люди. Что касается заболеваний, которые нуждаются в плановом хирургическом лечении — грыжи.

Все грыжи врожденные, то есть ребенок с ними рождается.

Нет надежды на то, что у детей грыжа самоизлечивается

Александр Свирский, доцент кафедры детской хирургии БГМУ:

Любая грыжа подлежит оперативному вмешательству, но какая-то грыжа, допустим, подлежит наблюдению: например, пупочная не обязательно должна оперироваться в период новорожденности или до 1 года. Приблизительный возраст оперативного вмешательства детей с пупочными грыжами небольших размеров где-то 5-6 лет. Абсолютно спокойно можно в этом возрасте оперировать. Если это паховая грыжа, то в таких случаях тянуть нежелательно. За 1 месяц, 1,5 или 2 месяца, она никуда не уйдет, она не самоизлечится. Нет надежды на то, что у детей грыжа самоизлечивается. Это врожденная патология, поэтому должна быть оперирована в условиях детского хирургического центра.

Практически 1,5 тыс. операций в год выполняет детский хирургический центр по поводу паховых грыж. Как правило, все они выявляются либо на профосмотрах, либо в садиках, либо в школах, это врожденное заболевание. Единственное тяжелое состояние у него, когда грыжа ущемляется, тогда могут возникнуть вопросы. Но тогда ребенок ведет себя совсем по-другому. У него болит в паховой области там, где ущемилась грыжа. Он показывает туда. Если это новорожденный, то он обязательно плачет, стучит и перебирает ножками, у него может быть рвота. Если произошли изменения в поведении ребенка с паховой грыжей, нужно обязательно посмотреть в паховую область, не ущемилась ли грыжа. Если она ущемилась, то обязательно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, которая в зависимости от состояния ребенка, как правило, привозит к нам и мы разбираемся.

Лучше не доводить до экстренного, а прооперировать по установлению диагноза. Через какое-то время, когда ребенок будет абсолютно здоров, он должен идти на оперативное вмешательство в плановом порядке.

Сегодня появились технологии, которые позволяют проводить операции в любом возрасте так, чтобы было комфортно ребенку и родителям

Александр Махлин:

Если говорить простым языком, то грыжа это какое-то отверстие там, где его не должно быть, через которое выходит какое-то содержимое. Это может быть кишечник, селезенка и так далее. Вот с этой дырочкой ребенок рождается. Часто эти грыжи могут быть, например, в диафрагме. Это состояние очень тяжелое, угрожающее жизни, и на сегодня требуют очень больших усилий врачей всех специальностей.

Также очень часто, в частности, паховый грыжи выходят, они беспокоят ребенка. Тогда не надо дожидаться года, ребенок должен комфортно питаться, расти, чувствовать себя. Такие операции мы выполняем даже в возрасте и 1-3 месяцев.

Сегодня появились технологии, которые позволяют проводить операции в любом возрасте так, чтобы было комфортно ребенку и родителям.

Из тех ситуаций, которые формируют острую хирургическую патологию, какая наиболее часто встречается в работе хирурга?

Александр Махлин:

Это все-таки аппендицит, инвагинация кишечника, когда одна кишка внедряется в другую по каким-то причинам. Обычно это дискоординация работы кишечника по какой-то причине. Третье основное заболевание — остеомиелит. Это три основных кита, скажем так, детской хирургии. Эти заболевания хамелеоноподобные. Они часто скрываются за рамками другого заболевания. Они сложны для диагностики, на них очень часто выпадает большая доля ошибок. Как родителей, так и медицинских работников, поэтому к этим заболеваниям очень пристальное внимание.

Боль в животе, рвота, повышение температуры тела. За этими симптомами нередко стоит острый аппендицит

Это состояние может развиваваться и у новорожденного, и у подростка.

Александр Свирский:

Казалось бы, банальное заболевание — острый аппендицит, о котором мы говорим бесконечно. Говорим о том, что это самый большой хамелеон брюшной полости. Это заболевание может симулировать, мимикрировать в любую патологию. Все что угодно. Тем не менее протекает с какими-то особенностями в зависимости от расположения очагообразного отростка.

Александр Махлин:

Родители очень часто лечат у ребенка простой гастрит. Думают, что что-то не то съели и сидят дома. Более того, к нам попадают часто родители-медики, врачи.

Нет недели, чтобы не поступали 2-3 ребенка, которые проглотили батарейки

Александр Свирский:

Дисковые батарейки. Это на сегодняшний день бич. Нет недели, чтобы не поступали 2-3 ребенка, которые проглотили батарейки. Дети любопытствуют, особенно мальчики. Откручивают винтики, достают батарейки из различных гаджетов, приспособлений, детских игрушек и заглатывают.

Александр Махлин:

Особенность заключается в том, что попадая в организм ребенка, попадая в пищевод и желудок они в течение нескольких часов в результате электрохимической реакции прожигают стенку этого органа. У нас были тяжелейшие случаи, когда они прожигали стенку трахеи. Если при прожигании стенки пищевода мы можем что-то сделать, то когда ребенок прожигает и уничтожает себе трахею, с этим уже не могут справиться не то, что мы, это проблема всего мира, потому что трахею заместить практически ничем невозможно. Такая беспечность ребенка, будем говорить, убивает.

Суть заключается в том, что если ребенок заглатывает 2 магнита с разницей по времени (20-30 минут), то они по-разному продвигаются по кишке. Они находятся в разных местах кишки, они притягиваются друг к другу. Кишка продавливается, и все содержимое, которое находится в кишке, попадает в брюшную полость — наступает тяжелейшее состояние перитонита.

Если вы заметили, что ребенок проглотил батарейку или магнит — не медлите! Срочно везите ребенка в больницу

Это может стоить вашему малышу здоровья и даже жизни. Срочно везите ребенка в больницу. Скорее всего ему потребуется экстренная операция.

На сегодняшний день специалисты республиканского хирургического центра успешно занимаются лечением различных пороков развития у детей.

Александр Махлин:

Лет 10 назад о таких операциях детям мы не представляли это возможным. Сегодня, благодаря усилиям наших коллег акушеров-гинекологов и неонатологов, которые дали возможность жить, мы начали оперировать детей с весом 600 грамм. Для этого должен быть высочайший хирургический уровень, и центр на сегодняшний день таким уровнем располагает. У нас работают специалисты высокого класса.

10 лет назад у нас в центре детей с врожденными пороками умирало примерно 20-25 в год. Сегодня в год умирает 10-12 детей, то есть литальность за десятилетие снижена вдвое. Мы научились лечить очень многие заболевания.