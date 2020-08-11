Боли в спине в жару. Почему возникают и что делать для профилактики

В жаркую погоду все органы и системы перестраиваются на другую работу. Позвоночник тому не исключение. Это может быть связано с недостаточным потреблением жидкости, а также с выведением минеральных веществ вместе с потовыделением. Юлия Ерохова, врач-невролог:

Физическая нагрузка требует дополнительной резервной возможности для терморегуляции. И та физическая нагрузка, которую легко можно было выполнить в привычных комфортных погодных условиях, теперь будет вызывать нервное истощение, мышечный спазм, что также приведет к появлению болевого синдрома.

Еще одна причина – желание охладиться. Длительное нахождение в водоемах, фонтанах, пребывание возле кондиционеров, вентиляторов, когда потоки воздуха невозможно контролировать, приводит к появлению болевого синдрома. Локальное воздействие на мышцы приводит к их спазмированию, а затем и воспалительному процессу.

Юлия Ерохова:

Если во время жарких погодных условий у вас появились боли в области поясницы, конечно, в первую очередь стоит обратиться к специалисту, т. к. это может быть вызвано не только болями в позвоночнике, но и в органах грудной клетки, брюшной полости или забрюшинного пространства. Если вы столкнулись с болью в области поясницы, то, как правило, в аптечке должны быть препараты, содержащие нестероидные противовоспалительные средства. Это могут быть мази, кремы или гели. Также эти препараты можно применять и внутрь, но этот прием не должен быть неограниченным или длительным. Далее уже следует для подбора схемы лечения обратиться к специалисту.

Если боль все-таки застала врасплох, а добраться до кабинета врача нет возможности, постарайтесь уменьшить напряжение в больном месте. Для этого лучше всего лечь на спину на средней жесткости матрас, нагрузка на ваш позвоночник при таком положении будет минимальной, что создаст условия для расслабления мышц. Юлия Ерохова:

Также для профилактики боли в спине необходима специальная гимнастика, направленная на укрепление мышц позвоночника, которая будет способствовать улучшению кровоснабжения. При выполнении упражнений старайтесь избегать резких скручивающих движений, а также избегайте движений, приводящих к боли.