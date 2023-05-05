Как определить развитие астмы в самом раннем возрасте? Врачи о симптомах заболевания

Ежегодно в первый вторник мая отмечается Международный «Астма-день». В Минске с бронхиальной астмой зафиксирован 1 % населения, а в мире – около 4-7 %.

Татьяна Литвинова, врач-аллерголог 1 категории:

Клинические проявления бронхиальной астмы – это приступообразный кашель, приступы удушья, периодически сопровождающиеся звуками в груди – хрипы, свисты. Одной из причин развития бронхиальной астмы может быть аллергическое заболевание. Когда кругом все цветет и пахнет, одни люди наслаждаются природной красотой, а другие сталкиваются с плохим самочувствием.

Татьяна Литвинова:

Если мы имеем подтверждение, что эта форма действительно имеет аллергический характер, то одно из первых правил поведения у такого пациента – создание гипоаллергенного быта. Такой пациент реже бывает в парках, реже выходит на улицу. Чаще умывать лицо, вечером обязательно принимать душ. У заболевания есть несколько форм: аллергическая, неаллергическая, а также смешанная. Оно может быть контролируемым и неконтролируемым.

Татьяна Литвинова:

Это тот диагноз, который требует внимания не только узких специалистов, такого как аллерголог или пульмонолог, а в первую очередь, конечно, врача общей практики или врача-терапевта. Для постановки диагноза используются, во-первых, клиническая картина, объективный статус, то есть наличие хрипа в груди, который доктор слышит аускультативно. И дополнительные методы обследования: аллергологическое тестирование, спирография. Болезни подвержены не только взрослые, но и дети. Чаще всего по причине наследственной и генетической предрасположенности.

Людмила Колосовская, врач-педиатр, пульмонолог 1 категории:

У детей с бронхиальной астмой повышенная чувствительность слизистой дыхательных путей к внешним обычным раздражителям. У детей раннего возраста это чаще так называемая вирус-индуцированная астма, которая проявляется на фоне вирусной инфекции. Постарше – это проявления астмы аллергической. Поэтому и лечение астмы всегда в период ремиссии. Если пренебрегать противовоспалительным лечением в межприступный период, то могут сформироваться необратимые изменения в бронхолегочной системе.

Людмила Колосовская:

В плане лечения выделяют снятие острого приступа и противовоспалительную терапию. Чем младше ребенок, тем больше внимания мы должны уделять комбинированным препаратам для снятия острых явлений. Используются в жидком виде, то есть растворы. Их используют через небулайзер, дозируются соответственно весу ребенка. Они обладают бронхорасширяющим действием. И препараты, которые убирают мокроту. Также используются базисные противовоспалительные препараты. Есть в таблетированной форме. Первый критерий, на который стоит обращать внимание астматику при определении места отдыха, – это климатические условия.