Как определить развитие астмы в самом раннем возрасте? Врачи о симптомах заболевания

Ежегодно в первый вторник мая отмечается Международный «Астма-день». В Минске с бронхиальной астмой зафиксирован 1 % населения, а в мире – около 4-7 %.
Ежегодно в первый вторник мая отмечается Международный «Астма-день». В Минске с бронхиальной астмой зафиксирован 1 % населения, а в мире – около 4-7 %.
Татьяна Литвинова, врач-аллерголог 1 категории:
Клинические проявления бронхиальной астмы – это приступообразный кашель, приступы удушья, периодически сопровождающиеся звуками в груди – хрипы, свисты. Одной из причин развития бронхиальной астмы может быть аллергическое заболевание.
Когда кругом все цветет и пахнет, одни люди наслаждаются природной красотой, а другие сталкиваются с плохим самочувствием.
Татьяна Литвинова:
Если мы имеем подтверждение, что эта форма действительно имеет аллергический характер, то одно из первых правил поведения у такого пациента – создание гипоаллергенного быта. Такой пациент реже бывает в парках, реже выходит на улицу. Чаще умывать лицо, вечером обязательно принимать душ.
У заболевания есть несколько форм: аллергическая, неаллергическая, а также смешанная. Оно может быть контролируемым и неконтролируемым.
Татьяна Литвинова:
Это тот диагноз, который требует внимания не только узких специалистов, такого как аллерголог или пульмонолог, а в первую очередь, конечно, врача общей практики или врача-терапевта. Для постановки диагноза используются, во-первых, клиническая картина, объективный статус, то есть наличие хрипа в груди, который доктор слышит аускультативно. И дополнительные методы обследования: аллергологическое тестирование, спирография.
Болезни подвержены не только взрослые, но и дети. Чаще всего по причине наследственной и генетической предрасположенности.
Людмила Колосовская, врач-педиатр, пульмонолог 1 категории:
У детей с бронхиальной астмой повышенная чувствительность слизистой дыхательных путей к внешним обычным раздражителям. У детей раннего возраста это чаще так называемая вирус-индуцированная астма, которая проявляется на фоне вирусной инфекции. Постарше – это проявления астмы аллергической. Поэтому и лечение астмы всегда в период ремиссии.
Если пренебрегать противовоспалительным лечением в межприступный период, то могут сформироваться необратимые изменения в бронхолегочной системе.
Людмила Колосовская:
В плане лечения выделяют снятие острого приступа и противовоспалительную терапию. Чем младше ребенок, тем больше внимания мы должны уделять комбинированным препаратам для снятия острых явлений. Используются в жидком виде, то есть растворы. Их используют через небулайзер, дозируются соответственно весу ребенка. Они обладают бронхорасширяющим действием. И препараты, которые убирают мокроту. Также используются базисные противовоспалительные препараты. Есть в таблетированной форме.
Первый критерий, на который стоит обращать внимание астматику при определении места отдыха, – это климатические условия.
Людмила Колосовская:
Сейчас диетологи все больше склоняются к тому, что не всегда астма зависима с пищевыми продуктами. Это больше кожное проявление.
На ранних стадиях заболевания симптомы бронхиальной астмы у детей похожи на проявления других многочисленных детских болезней. Из-за этого среди педиатров распространено такое понятие, как ложная астма – нехроническое состояние, при котором малыш страдает от регулярных приступов одышки или удушья. В отличие от настоящей астмы, оно успешно лечится при своевременном обращении к специалистам.