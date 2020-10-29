«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?
Лечение силами природы – древнейший способ борьбы человека с болезнями. Но даже в современной медицине физиотерапия нашла свое место. От гастрита до остеохондроза, успокаивающие, болеутоляющие процедуры назначают как для профилактики, так и для лечения многих недугов.
Ольга Кононович, заведующая физиотерапевтическим отделением №2 ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:
Заболевания центральной и периферической нервной системы, эндокринные заболевания, заболевания пищеварительной и дыхательной систем. Почему хороша физиотерапия? Можно воздействовать локально без ущерба для всего организма.
Выбирать процедуру по вкусу не получится. Для того, чтобы организм получил максимум пользы от лечения, необходимо знать ваш точный диагноз. Несмотря на свою безобидность, физиотерапия тоже имеет ряд противопоказаний.
Ольга Кононович:
Повышенная температура тела, острые инфекционные, сердечно-сосудистые, психические заболевания, системные заболевания крови, онкологические заболевания.
Сказать мышечным спазмам, невралгии и гипертонии нет, поможет сила электрического тока. Практически неощутимая процедура имеет весьма внушительный эффект.
Ольга Кононович:
Ток – это как питательная среда для нервно-мышечных клеток нашего организма. Используется постоянный и переменный ток – это противовоспалительный, обезболивающий, сосудорасширяющий, разные эффекты.
Совсем недавно физиотерапию начали использовать для лечения онкологических заболеваний. Также был разработан и аппарат экстракорпоральной магнитной стимуляции мышц тазового дна. Тот самый случай, когда с виду обычное массажное кресло на самом деле обладает невероятными функциями.
Ольга Кононович:
В кресло встроен индуктор магнитный, который создает магнитные импульсы, под действием которых происходит сокращение и расслабление мышц тазового дна. Эффект заметен уже после первой или второй процедуры.
Аппарат ударно-волновой терапии – новинка в области лечения магнитным полем. Это ноу-хау – на сегодняшний день единственное средство в борьбе с пяточной шпорой.
Ольга Кононович:
Воздействие происходит акустическими ударными волнами. Улучшается кровообращение, восстанавливается структура сосудов.
Методов лечения с помощью физиопроцедур – тьма. Ультразвук, лазер и вода как отличная альтернатива ручному массажу.
Ольга Кононович:
Если вы гипотоник, вам будет хорошо. За 4 дня можно сбросить конкретно вес, он как скульптор тела.
Приятных впечатлений много, а плюсов еще больше. Этим и славится физиотерапия, которая разбудит внутренние резервы организма, а также укрепит иммунитет.