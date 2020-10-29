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«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?

29 октября 2020 06:57
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Лечение силами природы – древнейший способ борьбы человека с болезнями. Но даже в современной медицине физиотерапия нашла свое место. От гастрита до остеохондроза, успокаивающие, болеутоляющие процедуры назначают как для профилактики, так и для лечения многих недугов.

«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?-1

Ольга Кононович, заведующая физиотерапевтическим отделением №2 ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:
Заболевания центральной и периферической нервной системы, эндокринные заболевания, заболевания пищеварительной и дыхательной систем. Почему хороша физиотерапия? Можно воздействовать локально без ущерба для всего организма. 

«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?-4

Выбирать процедуру по вкусу не получится. Для того, чтобы организм получил максимум пользы от лечения, необходимо знать ваш точный диагноз. Несмотря на свою безобидность, физиотерапия тоже имеет ряд противопоказаний.

Ольга Кононович:
Повышенная температура тела, острые инфекционные, сердечно-сосудистые, психические заболевания, системные заболевания крови, онкологические заболевания.

«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?-7

Сказать мышечным спазмам, невралгии и гипертонии нет, поможет сила электрического тока. Практически неощутимая процедура имеет весьма внушительный эффект. 

Ольга Кононович:
Ток – это как питательная среда для нервно-мышечных клеток нашего организма. Используется постоянный и переменный ток – это противовоспалительный, обезболивающий, сосудорасширяющий, разные эффекты.

«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?-10

Совсем недавно физиотерапию начали использовать для лечения онкологических заболеваний. Также был разработан и аппарат экстракорпоральной магнитной стимуляции мышц тазового дна. Тот самый случай, когда с виду обычное массажное кресло на самом деле обладает невероятными функциями.

Ольга Кононович:
В кресло встроен индуктор магнитный, который создает магнитные импульсы, под действием которых происходит сокращение и расслабление мышц тазового дна. Эффект заметен уже после первой или второй процедуры.

«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?-13

Аппарат ударно-волновой терапии – новинка в области лечения магнитным полем. Это ноу-хау – на сегодняшний день единственное средство в борьбе с пяточной шпорой.

Ольга Кононович:
Воздействие происходит акустическими ударными волнами. Улучшается кровообращение, восстанавливается структура сосудов.

«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?-16

Методов лечения с помощью физиопроцедур – тьма. Ультразвук, лазер и вода как отличная альтернатива ручному массажу.

«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?-19

Ольга Кононович:
Если вы гипотоник, вам будет хорошо. За 4 дня можно сбросить конкретно вес, он как скульптор тела.

«За 4 дня можно сбросить вес, он как скульптор тела». Какие процедуры физиотерапии популярны и чем они полезны?-22

Приятных впечатлений много, а плюсов еще больше. Этим и славится физиотерапия, которая разбудит внутренние резервы организма, а также укрепит иммунитет.

# Здоровье # Здоровье # Ольга Кононович # Вероника Макаревич # Фотофакт # Медицина

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