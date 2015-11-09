Прямой эфир

В Беларуси прошёл Республиканский конкурс стоматологического мастерства. Ольга Гулюк стла лучшей в номинации «Детская стоматология»

09 ноября 2015 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси прошёл необычный конкурс, где выбирали лучшего детского зубного врача. В финале Республиканского конкурса стоматологического мастерства в номинации «Детская стоматология» участвовало семь врачей - по одному из каждого региона.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Тамара Терехова, доктор медицинских наук, профессор,заведующая кафедры стоматологии детского возраста БГМУ и Ольга Гулюк, врач-стоматолог, победитель Республиканского конкурса стоматологического мастерства в номинации «Детская стоматология» рассказали об особенностях детской стоматологии.

# Здоровье # Фотофакт # Стоматология # Ольга Гулюк # Тамара Терехова

Другие новости рубрики

Все новости
6 причин того, почему люди становятся веганами
04 ноября 2015 13:39

6 причин того, почему люди становятся веганами

Сферу здравоохранения Беларуси планируется информатизировать на 100%
03 ноября 2015 17:03

Сферу здравоохранения Беларуси планируется информатизировать на 100%

Анастасия Северин, заведующий оториноларингологическим отделением для детей ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии» на СТВ
03 ноября 2015 07:42

Анастасия Северин, заведующий оториноларингологическим отделением для детей ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии» на СТВ