В Беларуси прошёл Республиканский конкурс стоматологического мастерства. Ольга Гулюк стла лучшей в номинации «Детская стоматология»

В Беларуси прошёл необычный конкурс, где выбирали лучшего детского зубного врача. В финале Республиканского конкурса стоматологического мастерства в номинации «Детская стоматология» участвовало семь врачей - по одному из каждого региона.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Тамара Терехова, доктор медицинских наук, профессор,заведующая кафедры стоматологии детского возраста БГМУ и Ольга Гулюк, врач-стоматолог, победитель Республиканского конкурса стоматологического мастерства в номинации «Детская стоматология» рассказали об особенностях детской стоматологии.