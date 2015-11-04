6 причин того, почему люди становятся веганами

Вегетарианство становится все более популярным по всему миру, а в продаже появляется все больше специальных продуктов для них. Веганство - наиболее строгая форма вегетарианства. Веганы не употребляют продукты животного происхождения, а также не пользуются вещами из кожи, меха и шелка. Но, несмотря на это, все чаще звучит вопрос не «почему ты веган?», а «почему ты НЕ веган?»

Почему люди становятся веганами? 1. Жареное мясо может содержать канцерогены. Недавний доклад ВОЗ предупреждает, что употребление обработанного мяса может стать причиной возникновения онкологических заболеваний. Согласно исследованиям, 50 г обработанного мяса в день (одна сосиска или два кусочка бекона) повышают шансы возникновения рака кишечника на 18%. 2. Это лучший способ спасения животных. Нет более простого способа защиты животных, чем веганство. Ведь на большинстве промышленных ферм животные содержатся в стесненных условиях, таким образом, они никогда не будут создавать семьи, искать себе пищу или делать что-либо, естественное для их существования. Большинство из них даже не почувствуют тепла солнечных лучей и не подышат свежим воздухом до тех пор, пока их не погрузят в грузовики, которые отвезут их на скотобойню...

3. Коровье молоко – не для нас. Коровы производят молоко, чтобы прокормить свое потомство. Тем не менее, на молочных фермах жеребят отделяют от их матерей вскоре после рождения, чтобы предназначенное для них молоко пошло людям. 4. Это помогает предотвратить болезни сердца. Употребление пищи, насыщенной животными жирами, буквально убивает нас. Ишемическая болезнь сердца, появление которой связано с употреблением мяса, является основной причиной смертности в Великобритании. По сообщению газеты The Independent, в среднем из-за сердечно-сосудистых заболеваний умирает 224 человека ежедневно. Но есть и хорошая новость. Это можно предотвратить всего лишь отказавшись от мяса.