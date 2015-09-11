«Я двигаюсь к выздоровлению»: актер Андрей Гайдулян рассказал о том, как борется с раком

Новости России. О том, что популярный российский актер борется с тяжелым недугом, стало известно в августе (подробнее здесь). Пока поклонники Андрея Гайдуляна, затаив дыхание, следили за состоянием здоровья кумира, на чужом горе успели нажиться мошенники.

Сегодня на своей странице в Instagram 31-летний актер впервые рассказал о своем болезни, и предупредил, что мошенники активно собирают деньги на его лечение.

С его слов, пока не удалось ликвидировать злоумышленников.



Андрей Гайдулян (запись в Instagram):

Я могу вам сказать, что я начинаю выздоравливать. В нашей болезни произошел переломный момент, можно так сказать. И мы видим, что лечение идет в правильном направлении. И я двигаюсь к выздоровлению.

Гайдулян поблагодарил своих поклонников и просто небезразличных людей за поддержку.

Андрей Гайдулян (запись в Instagram):

Я хочу всех-всех от души поблагодарить. Каждая мысль ваша, каждое ваше слово мне очень приятно. От многих я получаю звонки, смски, от кого-то я просто получаю какие-то мысли о себе.

Актер уже месяц находится в Германии, где проходит курс лечения. Он рассчитывает на то, что в скором времени сможет вернуться в Москву и продолжить работу.

Напомним, Андрей Гайдулян с 2008 года снимался в сериале «Универ», его продолжении «Универ. Новая общага» и ситкоме «Сашатаня».