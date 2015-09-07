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К концу года в микрорайоне «Каменная горка» откроют самую большую в Минске детскую поликлинику

07 сентября 2015 17:49
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Новости Беларуси. «Капитальные вложения» город делает и в здоровье подрастающего поколения. К концу года в микрорайоне «Каменная горка» откроют самую большую в столице детскую поликлинику, рассчитанную на 20 тысяч пациентов.

Это будет целый комплекс с отделением водолечения и спелеолечения. Строительство уже на финишной стадии: завершаются отделочные работы и поставка медицинского оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Савчук, главный врач УЗ «4-ая детская городская клиническая поликлиника»:
Здесь будет располагаться кафедра Белорусского государственного университета и Академии медицинского последипломного образования. Также планируется открытие нескольких центров. Это реабилитационный районный центр, центр ортодонтический. Он уже будет как межрайонный. И аллергологический районный кабинет.

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Светлана Савчук

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