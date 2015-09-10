«Жалеть», а не «жалить». Апитерапия: что лечат пчелиным ядом?

Лечение с помощью пчел применяется еще с глубокой древности. Сеансы апитерапии помогают при сердечно-сосудистых болезнях, осложнениях с суставами и проблемах с иммунной системой. Интересно и то, что не только посредством пчелиных продуктов можно врачевать, но и сами насекомые могут быть лекарями.

Все мы боимся их укусов. Но именно выделяемый пчелиный яд в малых дозах и оказывает на организм оздоровительное действие. Он - источник ферментов, пептидов, и биогенных аминов.

С одной стороны, укусы пчел полезны, с другой – отнюдь не безобидны. Помимо боли они могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому при туберкулезе, диабете, болезнях почек, поджелудочной железы и повышенной чувствительности к пчелиному яду апитерапия противопоказана.

Изначально такой яд вводят в малых дозах и наблюдают за состоянием пациента, после - делают контрольные анализы. Организм реагирует нормально? Можно приступать к лечению.

Ухаживать за такими целителями не просто. Анатолий – потомственный пчеловод. Говорит, что за их содержанием нужен глаз да глаз.