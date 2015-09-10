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«Жалеть», а не «жалить». Апитерапия: что лечат пчелиным ядом?

10 сентября 2015 09:07
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Лечение с помощью пчел применяется еще  с глубокой древности.  Сеансы апитерапии помогают при сердечно-сосудистых болезнях, осложнениях с суставами и  проблемах с иммунной системой. Интересно и то, что не только посредством пчелиных продуктов можно врачевать, но и  сами насекомые могут быть лекарями.

Все мы боимся их укусов. Но именно выделяемый пчелиный яд  в малых дозах и  оказывает на организм оздоровительное действие. Он -  источник ферментов, пептидов, и биогенных аминов.

С одной стороны, укусы пчел полезны, с другой – отнюдь не безобидны. Помимо боли они могут вызвать аллергическую реакцию.  Поэтому при туберкулезе, диабете, болезнях почек, поджелудочной железы и  повышенной чувствительности к пчелиному яду апитерапия противопоказана.

Изначально такой яд вводят в малых дозах и наблюдают за состоянием пациента,  после - делают контрольные анализы. Организм реагирует нормально? Можно приступать к лечению.

Ухаживать за  такими целителями не просто. Анатолий – потомственный пчеловод. Говорит, что за  их содержанием нужен глаз да глаз.

Пчелиный улей – кладезь полезных веществ. Мед, воск, прополис, пыльца,  маточное молочко  - все продукты также применяются  как в апитерапии, так и в  косметологии.

# Насекомые # Здоровье # Фотофакт # Вячеслав Селицкий # Светлана Маслова # Дмитрий Васькович # Анатолий Ковгореня

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