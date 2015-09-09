Пожаловаться на работу поликлиник или скорой медпомощи в Минске теперь можно с помощью смс

Новости Беларуси. Для оперативного реагирования на жалобы пациентов о работе поликлиник и скорой медицинской помощи в Минске теперь достаточно просто отправить смс-запрос на номер (+37529) 119-62-32. В сообщение необходимо указать конкретную жалобу, контактные данные и номер медучреждения.

Кроме того, в режиме нон-стоп работает телефон доверия, а также организована горячая линия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Телефоны: (+37517) 396-45-65, (+37517) 285-00-10, (+37517) 294-11-04.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Пациент может сообщить о тех проблемах, с которыми он, возможно, столкнется или столкнулся при оказании ему медицинской помощи. Это касается работы и городской скорой медицинской помощи, это касается наших амбулаторных поликлинических учреждений, работы приемных отделений, стационаров и других лечебных учреждений города.