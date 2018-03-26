Сердце, напечатанное на 3D-принтере, показали на ярмарке инновационных медицинских разработок в Витебске

Новости Беларуси. Ярмарка инновационных медицинских разработок прошла в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые со всех уголков Беларуси представили свои проекты в области здравоохранения. Как нереализованные, так и успевшие себя зарекомендовать.

Особый интерес вызвал 3D–принтер, благодаря которому уже спасены десятки детских сердец. В перспективе, создание целого программно-аппаратного комплекса. Это возможность печатать органы даже пластичными материалами. Продукт может получить дополнительное финансирование, чтобы выйти на мировые рынки.

Владимир Казбанов, ученый секретарь РНПЦ детской хирургии:

Получаются точные копии детских сердец, которым предстоят сложные кардиохирургические вмешательства. Это позволяет получить для хирургов всю информацию. Они лучшую тактику выбирают, лучшее планирование. Это позволяет сократить сроки операции, а значит улучшить и послеоперационные результаты.

Разработку брестских ученых увидеть невозможно. Но ее польза очевидна. Единый регистр доноров региона – пилотный проект, который позже будет внедрен в практику по всей Беларуси.

Андрей Сытько, заместитель директора Брестского научно-технологического парка:

Мы понимали, если мы систематизируем ее, будет видна логистика, будет понимание, где идет какой забор, какие находятся объемы забранной крови. Уже за полтора года мы знаем, что сэкономим бюджетные средства Минздрава, по Брестской области идет речь.