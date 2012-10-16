Вы и не подозревали, как в быту можно использовать водку

Водку можно не только употреблять внутрь. Есть множество достойных альтернативных способов ее применения. Некоторыми из них поделились в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Царица алкогольных напитков может заменить сотни бытовых средств, если, конечно, грамотно ей распорядиться.

1. Водка - прекрасное дезинфицирующее средство, которое способно избавить дом от болезнетворных бактерий.

2. С помощью водки можно помыть посуду. Это спиртное не только хорошо удаляет остатки пищи с поверхностей, но и расщепляет жиры. Тарелки и кастрюли после такой обработки засверкают как новые.

3. Водкой можно и полотенце от пятен очисть. Горячительная жидкость с легкостью выводит из тканей пятна жира, губной помады, травы, вина.

4. Плитка на кухне и в ванной тоже поддается очистке с помощью водки. Алкоголь убивает грибки, плесень, болезнетворные организмы, которые обычно скапливаются в швах между плиткой.

5. А еще разбрызганная 40% жидкость убивает мух и мошек, растворяет клей, выводит неприятные запахи и оказывает другую помощь в быту.

6. Отношение к водке в наше время нередко окрашено в отрицательные тона, так как чаще ассоциируется с алкоголизмом. А вот если посмотреть на этот продукт, как на лекарство? При простуде первое средство лечения - компресс на основе водки. А чтобы снизить жар, достаточно растереться горячительной жидкостью или приложить смоченную в водке повязку на лоб. 40% раствор поможет и при герпесе. Нужно только смочить им воспаление на губах.

7. Водка еще и незаменимое косметическое средство. С ее помощью можно очистить кожу и сузить поры, избавиться от фингала и неприятного запаха ног. Можно освежить духи, разбавив них несколькими каплями водки. То же самое можно проделать и с шампунем. Алкоголь удалит токсины из волос и будет стимулировать их рост.

И это далеко не все средства, которым водка выступает альтернативой. Главное, научиться ее применять не только по прямому назначению.