Прямой эфир

Беларусь создает национальный банк ДНК

09 октября 2012 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Образцы ДНК смогут храниться годами в специальных холодильных установках и ультраморозильниках в Беларуси. Причем, ДНК не только людей, но и животных, растений и микроорганизмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время сотрудниками Института генетики и цитологии уже сформирована база из нескольких тысяч генных образцов. Создаются и генетические паспорта.  Каждый включает информацию о 60 генах человека, которая необходима как для выявления предрасположенности к отдельным заболеваниям, так и профессиональной ориентации.  Например, при подготовке атлета гены помогут выявить его статус - спринтер или стайер. Отдельные спортсмены, представляющие Беларусь на международных соревнованиях, уже получили генетические паспорта.

# Здоровье # Белорусская наука

Другие новости рубрики

Все новости
09 октября 2012 08:17

В США от менингита умирают люди после получения обезболивающего в медучреждениях

08 октября 2012 17:51

33 поликлиника в Минске в январе закроется на капремонт. Филиал появится в студенческой деревне

04 октября 2012 08:45

После кап ремонта открылась 14 стоматологическая поликлиника в Минске