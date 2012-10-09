Беларусь создает национальный банк ДНК

Новости Беларуси. Образцы ДНК смогут храниться годами в специальных холодильных установках и ультраморозильниках в Беларуси. Причем, ДНК не только людей, но и животных, растений и микроорганизмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время сотрудниками Института генетики и цитологии уже сформирована база из нескольких тысяч генных образцов. Создаются и генетические паспорта. Каждый включает информацию о 60 генах человека, которая необходима как для выявления предрасположенности к отдельным заболеваниям, так и профессиональной ориентации. Например, при подготовке атлета гены помогут выявить его статус - спринтер или стайер. Отдельные спортсмены, представляющие Беларусь на международных соревнованиях, уже получили генетические паспорта.