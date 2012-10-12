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Минчанам предлагают проверить суставы в поликлиниках, пока не поздно

12 октября 2012 18:58
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Новости Беларуси. До конца месяца городские поликлиники приглашают горожан пройти скрининг-тест. Анкеты распространили по всем кабинетам медучреждений.

Критическая оценка - семь баллов. Владельцев табелей с таким результатом впоследствии пригласят к врачу-специалисту на консультацию. Экспериментальная акция направлена на раннее выявление заболеваний. Как известно, на этом этапе процент выздоровления намного выше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валентина Морозова, врач-реаниматолог УЗ «6-ая Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района»:
Фактор риска у этих пациентов выявляем, эти пациенты будут в дальнейшем приглашены на обследование, лечение и профилактику.

# Поликлиники в Минске # Здоровье

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