Минчанам предлагают проверить суставы в поликлиниках, пока не поздно

Новости Беларуси. До конца месяца городские поликлиники приглашают горожан пройти скрининг-тест. Анкеты распространили по всем кабинетам медучреждений.

Критическая оценка - семь баллов. Владельцев табелей с таким результатом впоследствии пригласят к врачу-специалисту на консультацию. Экспериментальная акция направлена на раннее выявление заболеваний. Как известно, на этом этапе процент выздоровления намного выше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валентина Морозова, врач-реаниматолог УЗ «6-ая Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района»:

Фактор риска у этих пациентов выявляем, эти пациенты будут в дальнейшем приглашены на обследование, лечение и профилактику.