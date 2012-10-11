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5 городская стоматологическая поликлиника Минска переехала с улица Казинца на Воронянского

11 октября 2012 18:14
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Новости Беларуси. 5 городская стоматологическая поликлиника сменила прописку. С улицы Казинца кузница красивых улыбок переехала на Воронянского. Здесь терапевтическую помощь окажут жителям 50 столичных улиц. Как признаются сами пациенты, такую новость встретили с радостью. И к дому ближе, и услуг больше.

Галина Щерба, стоматолог 5-й городской клинической поликлиники:
Мы ужен здесь приспособились. В данный момент согласны здесь работать, нам нравится, все хорошо. Я думаю, что через несколько дней будет еще лучше.

Откроет двери пошире и стоматологическое отделение 5 поликлиники по улице Московской. Хирурги примут пациентов в профильном кабинете на улице Воронянского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Поликлиники в Минске # Здоровье

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