Прямой эфир

Все поликлиники Минска будут хранить истории болезней в электронном виде

10 апреля 2013 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Электронные медицинские карты придут на смену бумажным. В ближайшие 3 года техперевооружение ожидает столичные поликлиники. Учреждения здравоохранения полностью перейдут на виртуальное обслуживание. Теперь история болезни пациента будет храниться в электронном виде.

Благодаря ноу-хау, врачи в считанные минуты смогут получить необходимую информацию и выписать рецепт. Кроме того, это поможет значительно сократить очереди в поликлиниках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Поликлиники в Минске # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
В 2013 году в Беларуси откроется 5 отделений гемодиализа
09 апреля 2013 10:56

В 2013 году в Беларуси откроется 5 отделений гемодиализа

В Китае растет число зараженных новым штаммом птичьего гриппа H7N9
09 апреля 2013 07:55

В Китае растет число зараженных новым штаммом птичьего гриппа H7N9

Во Всемирный день здоровья в Беларуси прошла акция «Белая Русь» – за здоровую нацию»
08 апреля 2013 06:09

Во Всемирный день здоровья в Беларуси прошла акция «Белая Русь» – за здоровую нацию»