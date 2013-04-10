Все поликлиники Минска будут хранить истории болезней в электронном виде

Новости Беларуси. Электронные медицинские карты придут на смену бумажным. В ближайшие 3 года техперевооружение ожидает столичные поликлиники. Учреждения здравоохранения полностью перейдут на виртуальное обслуживание. Теперь история болезни пациента будет храниться в электронном виде.

Благодаря ноу-хау, врачи в считанные минуты смогут получить необходимую информацию и выписать рецепт. Кроме того, это поможет значительно сократить очереди в поликлиниках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.