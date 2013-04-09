В 2013 году в Беларуси откроется 5 отделений гемодиализа

Новости Беларуси. Пять отделений гемодиализа откроется в Беларуси в этом году. Об этом сообщили в Минздраве.

Аппарат «искусственная почка» подсоединяется к кровеносной системе пациента, частично замещая функцию больного органа. Для большинства людей, страдающих хронической почечной недостаточностью, это единственный способ очищения крови. Без такого оборудования смертность пациентов с такой патологией была бы на порядок выше.

К слову, сейчас в Беларуси работает более 40 отделений гемодиализа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.