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Во Всемирный день здоровья в Беларуси прошла акция «Белая Русь» – за здоровую нацию»

08 апреля 2013 06:09
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Новости Беларуси. «Белая Русь» – за здоровую нацию». Во Всемирный день здоровья общественная организация поставила на коньки порядка полутора тысяч человек. Спортивные старты собрали молодежь и не только на ледовых площадках всех областных центров.

Не осталась в стороне и столица. В Минский ледовый дворец пришли целыми семьями.

Это уже не первое подобное мероприятие, которое организует объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Осмоловская, заместитель председателя организации «Белая Русь» «Беларусбанка»:
Сегодняшний день мы не могли обойти стороной, потому как это Всемирный день здоровья. И наша организация решила провести акцию по всей республике. Погода хорошая, поэтому с хорошим настроением люди приходят на эту акцию.

# Акции # Здоровье # РОО «Белая Русь» # Елена Осмоловская

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