Новости Китая. В Китае растет число зараженных новым штаммом птичьего гриппа H7N9. Их уже более 20 человек. Из них шестеро скончались.

Новые случаи были выявлены в конце прошлой недели. Среди заболевших - жители Шанхая и провинции Аньхой, причем только мужчины.

Отметим, накануне Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила, что H7N9 не передается от человека человеку. Источник происхождения инфекции до сих пор неизвестен.

В Китае уже начали разработку вакцины. По словам специалистов, процедура может занять около восьми месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.