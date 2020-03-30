«Все показатели в норме, но что-то препятствует». Что такое психологическое бесплодие и как с ним бороться

Дети – цветы жизни, но, к сожалению, не каждая женщина в современном мире может родить ребенка. Чаще всего бесплодие объясняется отклонениями физиологии, но есть и обратная сторона медали. Психологические проблемы, стрессы могут привести к тому, что здоровая пара не имеет детей.

Мария Прохорова, психолог:

Психологическое бесплодие – бесплодие неясного генеза, неясной причины, когда в целом пара диагностирована и никаких нет серьезных отклонений, все показатели в норме, но что-то препятствует им стать родителями. Начинается такое нагнетание обстановки. И если даже не было психологических причин изначально, то в процессе они могут возникнуть, как сопутствующие. Поэтому очень важна кооперация и медиков, и психологов в этом процессе.