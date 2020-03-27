Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

Новости Беларуси. В Минской области идет модернизация учреждений здравоохранения. Например, клиника в Столбцах обновляется, появились новые в Заславле и Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А в Воложинской центральной районной больнице разрабатывают новый сервис доступной диагностики. Что он включает и для кого предназначен – в материале Анастасии Кончиц.

Свежий взгляд на привычную работу. Идея доступной диагностики была привнесена в больницу молодыми специалистами. После многих обсуждений появился новый сервис. Прежде всего, он нацелен на работников предприятий. Фактически, это удаленная лаборатория, которая позволяет проводить анализы на месте. А вот какие, каждый решает сам.

Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:

Работники, которые будут изучать состояние своего здоровья, заполняют бланк заказа, в котором сами указывают необходимый перечень лабораторных обследований и параметров. Чтобы человек понимал и сам знал, какой из параметров крови он хотел бы изучить, мы в дополнение к бланкам заявок высылаем буклет, разработанный нашей лабораторией.

Сегодня в лаборатории работают восемь человек, и они проводят исследования широкого профиля. Молодые специалисты приедут в этом году, это расширит услуги. Так, в разработке идея создания выездной лаборатории для детей и пенсионеров.

Кстати, список анализов постоянно расширяется. Современное оборудование способствует этому. Из последних новинок – анализатор, который позволяет проводить диагностику желудка на онкологию.

Наталья Дубинка, заведующая клинико-диагностической лабораторией Воложинской центральной районной больницы:

Исследования самые разнообразные: от простых клинических исследований (мочи и кала) до сложных, таких как иммуноферментный анализ крови на гормоны и онкомаркеры. Чаще всего, конечно, интересуются кардиологией и липидным профилем, потому что каждый обеспокоен своим здоровьем в целом.

На анализ уходит в среднем 10 минут. Сотрудники лаборатории признаются, что работать на новом оборудовании удобно, это повышает качество и скорость исследований.





Доступная диагностика – это услуга для организаций, однако, если человек хочет проверить свое состояние здоровья, он может использовать специально разработанные комплексы исследований. Например, сердечные или липидные.