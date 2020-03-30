«Когда попала вода, просто кончиком полотенца промочить». Как правильно ухаживать за ушами
Дарья Секерич, корреспондент:
Несмотря на простоту гигиены и ухода за органами слуха, многие люди делают ее неправильно. Как нужно выполнять эту процедуру?
Здоровый слуховой аппарат имеет способность к самоочищению. Но, как правило, многим людям хочется помочь этому процессу. А такое вмешательство может быть опасно для здоровья.
Андрей Челомбитько, оториноларинголог:
Категорически запрещено чистить уши ватными палочками, потому что они предусмотрены только для косметических каких-то целей. Можно взять обыкновенную ватную палочку то, что мы видим глазом, это убираем, где глубоко и темно, туда лазить не нужно, потому что мы можем травмировать наружный слуховой проход. Если там будут частички серы, они будут проталкиваться дальше, утрамбовываться. И будет образовываться серная пробка.
Ушная сера выполняет защитную функцию, она задерживает микрочастицы пыли и грязи. Также она не позволяет бактериям и вирусам запускать инфекционные процессы. Чем чаще человек очищает уши, тем активнее железы вырабатывают серу.
Андрей Челомбитько:
После душа, когда попала вода, просто кончиком полотенца промочить ухо, чтобы он впитал воду и все. Вся лишняя сера, которая скапливается в ухе, за счет своих жевательных движений, когда мы разговариваем, употребляем пищу, она постепенно подходит к краю уха и там скапливается. И мы можем просто пальцами, мизинцем это все достать.
Существуют также специальные ушные спреи, но они подходят не для всех, и всегда лучше проконсультироваться со своим врачом. Иначе при неправильном использовании спреи могут плохо влиять на функцию самоочистки.
Андрей Челомбитько:
Когда заболело ухо, я рекомендовал бы принять обезболивающий препарат и показаться доктору в ближайшее время, потому что есть капли, которые можно капать при определенных видах отита, есть наружный и средний отит. На каждый вид отита используются свои виды капель, таких универсальных капель нет. Поэтому ушные капли должен назначить именно доктор.
Соблюдая основные правила и рекомендации по чистке ушей, вы никогда не будете иметь проблем со слухом и убережете себя от множества проблем со здоровьем.