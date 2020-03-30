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«Когда попала вода, просто кончиком полотенца промочить». Как правильно ухаживать за ушами

30 марта 2020 08:24
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Дарья Секерич, корреспондент:
Несмотря на простоту гигиены и ухода за органами слуха, многие люди делают ее неправильно. Как нужно выполнять эту процедуру?

Здоровый слуховой аппарат имеет способность к самоочищению. Но, как правило, многим людям хочется помочь этому процессу. А такое вмешательство может быть опасно для здоровья.

Андрей Челомбитько, оториноларинголог:
Категорически запрещено чистить уши ватными палочками, потому что они предусмотрены только для косметических каких-то целей. Можно взять обыкновенную ватную палочку то, что мы видим глазом, это убираем, где глубоко и темно, туда лазить не нужно, потому что мы можем травмировать наружный слуховой проход. Если там будут частички серы, они будут проталкиваться дальше, утрамбовываться. И будет образовываться серная пробка.

«Когда попала вода, просто кончиком полотенца промочить». Как правильно ухаживать за ушами -1

Ушная сера выполняет защитную функцию, она задерживает микрочастицы пыли и грязи. Также она не позволяет бактериям и вирусам запускать инфекционные процессы. Чем чаще человек очищает уши, тем активнее железы вырабатывают серу.

Андрей Челомбитько:
После душа, когда попала вода, просто кончиком полотенца промочить ухо, чтобы он впитал воду и все. Вся лишняя сера, которая скапливается в ухе, за счет своих жевательных движений, когда мы разговариваем, употребляем пищу, она постепенно подходит к краю уха и там скапливается. И мы можем просто пальцами, мизинцем это все достать.

«Когда попала вода, просто кончиком полотенца промочить». Как правильно ухаживать за ушами -4

Существуют также специальные ушные спреи, но они подходят не для всех, и всегда лучше проконсультироваться со своим врачом. Иначе при неправильном использовании спреи могут плохо влиять на функцию самоочистки.

Андрей Челомбитько:
Когда заболело ухо, я рекомендовал бы принять обезболивающий препарат и показаться доктору в ближайшее время, потому что есть капли, которые можно капать при определенных видах отита, есть наружный и средний отит. На каждый вид отита используются свои виды капель, таких универсальных капель нет. Поэтому ушные капли должен назначить именно доктор.

«Когда попала вода, просто кончиком полотенца промочить». Как правильно ухаживать за ушами -7

Соблюдая основные правила и рекомендации по чистке ушей, вы никогда не будете иметь проблем со слухом и убережете себя от множества проблем со здоровьем.

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