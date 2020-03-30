«Когда попала вода, просто кончиком полотенца промочить». Как правильно ухаживать за ушами

Дарья Секерич, корреспондент:

Несмотря на простоту гигиены и ухода за органами слуха, многие люди делают ее неправильно. Как нужно выполнять эту процедуру?

Здоровый слуховой аппарат имеет способность к самоочищению. Но, как правило, многим людям хочется помочь этому процессу. А такое вмешательство может быть опасно для здоровья.

Андрей Челомбитько, оториноларинголог:

Категорически запрещено чистить уши ватными палочками, потому что они предусмотрены только для косметических каких-то целей. Можно взять обыкновенную ватную палочку то, что мы видим глазом, это убираем, где глубоко и темно, туда лазить не нужно, потому что мы можем травмировать наружный слуховой проход. Если там будут частички серы, они будут проталкиваться дальше, утрамбовываться. И будет образовываться серная пробка.