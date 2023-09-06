Разгрузочные дни – польза или вред при похудении? Специалисты рассказали, как снизить вес без рисков

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Стройная фигура – мечта многих современных женщин. Специалисты утверждают, что монодиеты приносят больше вреда, чем пользы. Разгрузочные дни – друзья или враги?

К каким только методам люди ни прибегают, чтобы убрать лишние сантиметры с талии! Изнуряя себя в спортивных залах и не видя желаемого результата, многие приходят к выводу: надо меньше есть. Разгрузочный день – идеальное решение проблемы, однако у специалистов на этот счет свое мнение.

Светлана Чернушевич, диетолог:

Есть такой способ шока. Это когда человек за день съедает одну плитку шоколада и кофе в неограниченных количествах. Кофе, во-первых, задерживает жидкость в организме, и вы на следующий день можете выйти с отеком. И если вы ориентируетесь на цифры на весах, то у вас она может даже вырасти. Наш организм постоянно нуждается в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах. Питаясь только яблоками или кефиром, вы не только не уменьшите массу тела, но еще и приобретете много проблем.

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр», кандидат медицинских наук:

Как таковые разгрузочные дни большого смысла не несут. Они могут снизить потребность у человека в количестве потребляемой пищи в последующем, но радикально справиться с массой тела они не помогут. Если человек привык определенный объем пищи потреблять, то после разгрузочного дня он вернется.

Светлана Чернушевич:

Пагубный момент с разгрузочными днями – это эффект декомпенсации. Он может случиться либо до, либо после. Вы знаете, что завтра вам можно съесть килограмм яблок, а значит сегодня можно съесть больше. Здесь у вас густо, здесь пусто. Сделайте и там, и там более-менее равно. Если в вашей жизни присутствует практика разгрузочных дней, то помните, какие продукты стоит употреблять.

Светлана Чернушевич:

Это рыба, особенно рыба качественная, жирных сортов. Так как там содержится омега-3, а ее мы очень сильно недоедаем. Это растительные масла, которые мы едим мало. Например, рыжиковое, льняное – тоже про омега-3. Это могут быть различные орешки, семена, но, опять же, их нужно употреблять правильно, чтобы вы не перебрали по жирам. Нужно использовать зелень, потому что в ней в небольшой порции будет содержаться много полезных веществ, витаминов и минералов. Если очень хочется похудеть, то лучше выбирайте другую диету.