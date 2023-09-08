Изменился цвет ногтей или их форма? Рассказываем, какие заболевания могут так проявляться

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Если у вас изменилась толщина ногтя, форма или цвет, это может быть сигналом скрывающейся болезни. При любых изменениях стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Врачи считают, что по внешнему виду ногтей можно определить состояние здоровья человека. Чем раньше будет обнаружена причина, тем быстрее начнется лечение.

Надежда Чижонок, подолог:

Онихолизис – это отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа со стороны свободного края. То есть со стороны, где мы подпиливаем пилочкой, обрезаем ножницами ноготь у нас есть линия свободного края, «линия улыбки» часто говорим. И когда это выходит за пределы, появляется полость, мы это видим – это и является онихолизисом.

Проявляется болезнь следующим образом – зона отслойки приобретает другой цвет, четкие контуры, под которыми просвечиваются кровоизлияния, тонкая ногтевая пластина и отслоение кутикулы. Лечение может занимать несколько месяцев. Надежда Чижонок:

Фиолетовые, синие, темные – это если бактериальные заболевания, как синегнойная палочка, это может быть гематома. Необязательно покроется весь ноготь. Если белые пятнышки, это может быть грибковое заболевание, инфекция. Лучше обратиться к специалисту. За безобидными, казалось бы, пятнышками могут скрываться заболевания сердца, печени и эндокринной системы. Не стоит думать, что все пройдет само собой. Затягивая лечение, вы только усугубите ситуацию. Постоянный уход – лучшая профилактика.

Любовь Казнакова, мастер-эстет по маникюру и педикюру:

Если рассказать про здоровые руки, там абсолютно все просто. Если вы делаете постоянно маникюр гигиенический, вам достаточно будет отодвигать через две недели кутикулу палочкой, аккуратно, без нажима, пользоваться маслом для кутикулы и каким-нибудь увлажняющим питательным кремом. Этого будет достаточно для поддержания ухоженного вида. То же самое с ногами.