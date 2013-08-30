Белорусские врачи провели уникальную операцию по восстановлению слуха

Новости Беларуси. Белорусские врачи Республиканского научно-практического центра оториноларингологии 30 августа провели уникальную операцию по восстановлению слуха. Они совместили две сложнейшие методики, которые ранее в мире никто не использовал. 23-летней пациентке с врожденной аномалией среднего и наружного уха вживили 10-граммовый аппарат и подготовили основу для силиконового протеза. До этого девушка слышала только правым ухом. Левое вовсе отсутствовало.

Пациентку из Полоцка в РНПЦ оториноларингологии наблюдали несколько лет. Виктория окончила университет и уже работает инженером. По словам врачей, ее беспокоило, что слышать могла только одним правым ухом – левого не было от рождения. Поэтому девушка мечтала о полноценном органе слуха.

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Ранее мы восстанавливали слух либо выполнением множества операций, когда из хряща выполняется ухо, и в течение 4 либо 5 раз оно формируется, небольшое наружное ухо. На сегодняшний день методики таковы, что и тот аппарат, который мы установим впервые, не видно снаружи, и наружное ушко, силиконовое, выглядит, как настоящее ухо, и косметического дефекта у пациентки не будет.

За работой наших хирургов наблюдает австрийский профессор. Сухаиб Альбсерготти не один год сотрудничает с белорусскими оториноларингологами.

Бонбридж – так называется микроаппарат, который вживляют в среднее ухо, чтобы пациент начал слышать. Такую имплантацию год назад стали использовать в дорогих европейских клиниках. Сегодня белорусские врачи первыми в странах СНГ опробовали эту методику и замахнулись на мировой рекорд, совместив с пластической операцией по установке силиконового протеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сухаиб Альбсерготти, профессор университетской клиники Инсбрука (Австрия):

У вас хорошие хирурги, оперируют хорошо, благополучно все. Эта двойная операция – впервые в мире, потому что бонбридж имплантировали, но без искусственного уха.

За последние три года у вас медицина двигается быстрее, чем во многих других странах СНГ.

Наши оториноларингологи сейчас не только практикуют в отечественных клиниках, но и разрабатывают программу по обучению у нас специалистов, в том числе из Европы. Уже есть желающие перенять опыт. В арсенале – 4 сложнейшие методики по восстановлению слуха. Сегодня в медицинскую копилку услуг можно по праву добавить и пятую.

Николай Гребень, заместитель директор по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Опыт хороший.

Операция прошла успешно. У нас очень много таких пациентов. В дальнейшем мы планируем закупать системы экзопротезирования наружного уха. Ушные раковины на титановых опорах для детей-инвалидов за счет средств республиканского бюджета.

Подобные операции для белорусов – бесплатно. Взрослым – единственное, за что придется заплатить, так это за пластику. Импланты для восстановления слуха – за бюджетные деньги.

Уникальная операция длилась чуть больше часа. Буквально через месяц пациентке подключат аппарат, настроят слух и присоединят наружное ухо.