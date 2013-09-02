В поликлиниках Минска жители столицы могут получить вакцинацию против гриппа

Новости Беларуси. Профилактика вместо лечения. Жители столицы могут привиться против гриппа. Сделать это можно в государственных поликлиниках. Вакцины поступят и в коммерческие медицинские центры. Привить планируют 35% горожан. Почти 600 тысяч человек за счет бюджета, и еще более 100 тысяч — за средства предприятий, а также за личные средства минчан.

Многолетний опыт показывает, что прививка предотвращает заболевание гриппом у 60-95% детей и взрослых. Но самое главное, вакцинация предупреждает тяжелые и осложненные формы гриппа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.