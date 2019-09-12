Можно ли вернуть деньги за неиспользованный абонемент в фитнес-зал?

Классическая ситуация: с нового года решил вести здоровый образ жизни, и даже купил абонемент в фитнес-клуб. Но уже в марте погода шепчет, что лучше остаться дома, в мае оказывается, что шашлыки сами себя не пожарят, а летом и вовсе сезон отпусков. Такими аргументами в спортивном клубе вряд ли кто-то станет апеллировать. А зря. Ведь если в зал ходить некогда, а деньги пропадают – их можно вернуть.

Дарина Стригельская, адвокат:

Несмотря на определенную специфику данных правоотношений, они регулируются законом о защите прав потребителей. На сегодняшний день потребитель по своей инициативе без согласования исполнителя, без каких-либо уважительных и неуважительных причин в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор на оказание услуг. В этой ситуации исполнитель вправе требовать с потребителя только те расходы, которые являются обоснованными и необходимыми для исполнения договора.

По безлимитному абонементу пропущенную тренировку можно легко наверстать. Гораздо обиднее пропустить занятия, строго привязанные к расписанию. В этом случае, такие причины, как проспал или забыл – только ваше упущение. Другое дело, если вы заболели и на руках есть подтверждающий документ. Екатерина Ромашко, старший администратор фитнес-клуба:

Он имеет право восстановить денежные средства, потраченные на абонемент, либо отработать эти занятия в других группах, либо перенести занятия на следующий месяц.

Спорт – это не только здоровье, но и риск получить травму. Даже если из фитнес-зала вы прямиком отправились на больничную койку, рассчитывать на материальную компенсацию придется далеко не всегда. Например, неправильное использование тренажера чревато самостоятельной оплатой лечения. Дарина Стригельская:

Если ему эти повреждения были нанесены каким-то другим посетителем фитнес-клуба, то ответственность будет лежать на виновнике. Ответственность за тех, кто посещает фитнес-клуб лежит на самом фитнес-клубе. Сотрудники должны обеспечить надлежащее состояние и оборудованию, и помещению.

Преподаватель флай-йоги завязывает в узел не только каждого тренирующегося, но и гимнастическое бревно. В один не самый лучший день гуру меняют на менее опытного инструктора, и занятия теряют смысл. Екатерина Ромашко:

У нас есть расписание занятий. Мы всегда предупреждаем о заменах инструкторов и, если клиента не устраивает, мы подбираем удобное для клиента время, потому что клиент всегда у нас прав, клиент имеет право выбрать инструктора, который ему нравится, и поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам.

Но все же, некачественно оказанная услуга – понятие субъективное. Нередко клубы сталкиваются с таким явлением, как потребительский терроризм, когда посетитель намеренно спекулирует желанием фитнес-центра во что бы то ни стало угодить недовольному клиенту. Дарина Стригельская:

Тренажер кажется грязным, вода не того качества, которая должна быть, – все это оценочные понятия одного только мнения потребителя недостаточны, все это должно быть подтверждено в рамках проводимых проверок. Поэтому идеальная ситуация, когда потребитель в этом случае обращается в какое-то подразделение гигиены, эпидемиологии, они проводят проверки.