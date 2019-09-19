Готовим шапки. Пожалуй, настал тот момент, когда можно сказать, что осень, действительно, наступила. Как правило, холодный сезон вместе с опавшими листьями приносит целый набор болезней. И в первую очередь, простуда проверяет на прочность детский иммунитет. Как защитить ребенка от насморка и кашля?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – врач-оториноларинголог, профессор, Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ – Людмила Макарина-Кибак.

Чем опасно частое промывание носа ребёнку?

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, профессор, Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ:

Раньше мы говорили, что нужно все время промывать нос, потом поняли, что родители очень стараются, им очень хочется. Появилось много разнообразной воды и получаем уже пересушенную слизистую носа и получаем детей с носовым кровотечением, поэтому мы теперь с осторожностью говорим родителям, чтобы промывали полость носа. Чаще всего, конечно, можно промывать, когда вечером ребенок приходит, для того, чтобы смыть бактерии и вирусы с той слизью, которая очищает слизистую оболочку полости носа. Но усердствовать не стоит. Если ребенок здоров, то профилактически такие мероприятия проводить не стоит.