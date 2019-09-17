«Это кладезь витаминов, микроэлементов и полезных веществ». Говорим о пользе азиатской еды
В Минске прошел очередной гастрофест под названием «Кухни мира». Почему вы выбрали именно азиатскую?
Марта Марудова, диетолог:
Конечно, с одной стороны, азиатская кухня – это экзотика, но с другой стороны, там настолько вкусные и полезные составляющие, что очень хочется их попробовать и рассказать белорусам о том, что это кладезь витаминов, микроэлементов и полезных веществ.
Можно ли азиатскую кухню приравнять к диетической?
Марта Марудова:
Конечно, любую кухню можно сделать диетической, ровно как и любую кухню можно сделать неполезной и высококалорийной. Но если мы говорим о долгожителях, то, конечно, все знают, что восточные и азиатские страны ими славятся. Поэтому полезная восточная азиатская еда вполне может иметь звание диетической.
Мне всегда нравится азиатская кухня из-за наличия белков и составляющих. Там всегда есть нежирные сорта мяса, там всегда есть рыба, говядина, там есть тот полезный белок, который нужен абсолютно любому человеку. Овощи там всегда в свежем, в тушеном или в пропаренном виде.
Чисто визуально я съела бы все. Честно хочу сказать, что за это я обожаю азиатскую кухню, что уже глазу понятно, что будет просто бомба, потому что и сладкие вкусы на любителя, и острые, и терпкие, и всякие вкусы. Азиатская кухня тем и богата, что может иметь сразу все вкусы.
Сергей Сотников, директор сети:
В нашем сете представлены пять блюд пяти стран: японский рамен классический со свининой, корейское блюдо с говядиной в перечном соусе, пад-тай классический, рис с карри и томатный суп.
Мы готовим на воке, соответственно, при быстрой обжарке максимально сохраняются питательные вещества в овощах, в мясе и в лапше. Рис и лапша являются таким хорошим источником углеводов и энергии.
Насколько хорошо сочетание острого, сладкого и горького?
Марта Марудова:
Если мы говорим о снижении веса, то мы всегда говорим нашим пациентам: «Если вы хотите насыщаться небольшими объемами пищи, у вас в одном блюде должны быть все вкусы: и сладкие, и кислые, и горькие, и соленые». Поэтому с точки зрения диетологии разнообразие вкусов в одном блюде – это просто прекрасно!