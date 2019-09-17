«Это кладезь витаминов, микроэлементов и полезных веществ». Говорим о пользе азиатской еды

В Минске прошел очередной гастрофест под названием «Кухни мира». Почему вы выбрали именно азиатскую?

Марта Марудова, диетолог:

Конечно, с одной стороны, азиатская кухня – это экзотика, но с другой стороны, там настолько вкусные и полезные составляющие, что очень хочется их попробовать и рассказать белорусам о том, что это кладезь витаминов, микроэлементов и полезных веществ.

Можно ли азиатскую кухню приравнять к диетической?

Марта Марудова:

Конечно, любую кухню можно сделать диетической, ровно как и любую кухню можно сделать неполезной и высококалорийной. Но если мы говорим о долгожителях, то, конечно, все знают, что восточные и азиатские страны ими славятся. Поэтому полезная восточная азиатская еда вполне может иметь звание диетической.