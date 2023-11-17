Что такое глаукома и чем опасно глазное заболевание? Рассказал врач-офтальмолог

При отсутствии лечения такая патология приводит к необратимой слепоте. Пациент не будет даже догадываться о болезни, пока не начнет терять зрение. Это опасное заболевание считается одним из самых распространенных патологий в мире. Как же распознать глаукому?

Кристина Филютчик, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:

Глаукома – это хроническое заболевание глаз, которое возникает при повышении внутриглазного давления. Характеризуется нарушением дренажной системы глаза, характерным изменением полей зрения и атрофией зрительного нерва.

Такое коварное заболевание диагностируется даже у новорожденных и годовалых детей, его развитие связано с патологией глаза, затрудняющей отток жидкости. Зачастую это следствие перенесенных внутриутробных инфекций. Различают две формы глаукомы. В большинстве случаев она открытоугольная. И только у 10 %, страдающих дальнозоркостью, закрытоугольная. Кристина Филютчик:

К группе риска по глаукоме относятся люди пожилого возраста, пациенты. В анамнезе которых есть атеросклероз либо сахарный диабет, близорукость высокой степени. Перенесшие травмы либо внутриглазные опухоли, а также пациенты, у которых в анамнезе есть тромбоз сосудов сетчатки.

Только при своевременной постановке диагноза возможно замедлить прогрессирование заболевания. Для этого важно раз в год посещать офтальмолога для проведения комплексной диагностики. Ключевой значение здесь играет измерение внутриглазного давления. Необходимо обследовать структуры глазного дна, поле зрения и угол передней камеры глаза. Кристина Филютчик:

Диагностика глаукомы проста. Самое первое – нужно измерять внутриглазное давление хотя бы раз в год после 40 лет. Эта процедура доступна даже в поликлинике. Второе – измерение полей зрения. При глаукоме страдают периферические поля зрения, поэтому нужно определять, как и что изменилось. Гониоскопия – метод определения угла глаза. Он определяет, закрытоугольная глаукома либо открытоугольная. Проводится контактно при помощи специальной линзы. Также есть метод обследования, который называется ОКТ. Он позволяет на микроскопическом уровне определить начальные изменения в тканях глаза, когда еще нет признаков глаукомы.