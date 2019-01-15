Ожидается ли в Минске эпидемия гриппа в 2019 году?

Учитывая то, какое количество людей прошли вакцинацию, нам стало интересно, нагрянет ли эпидемия гриппа в Минск в 2019 году. На этот вопрос в программе «Большой город» ответил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Ежегодно мы вакцинируем больше 40% населения. Это тот уровень, который достаточен для того, чтобы был коллективный иммунитет. Поэтому санслужба говорит о том, что у нас эпидемии не будет. И я в этом уверен.