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Ожидается ли в Минске эпидемия гриппа в 2019 году?

15 января 2019 16:47
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Учитывая то, какое количество людей прошли вакцинацию, нам стало интересно, нагрянет ли эпидемия гриппа в Минск в 2019 году. На этот вопрос в программе «Большой город» ответил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Ожидается ли в Минске эпидемия гриппа в 2019 году?-1

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Ежегодно мы вакцинируем больше 40% населения. Это тот уровень, который достаточен для того, чтобы был коллективный иммунитет. Поэтому санслужба говорит о том, что у нас эпидемии не будет. И я в этом уверен.

# Консультация врача # Здоровье # Сергей Малышко

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