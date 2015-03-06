Возраст – не помеха! Фитнес для бабушек

После 50-ти жизнь только начинается! Полгода назад Алла начала активную борьбу с лишним весом. На этом настоял кардиолог. Но борьба с лишними килограммами - задача не из легких, особенно, когда тебе 54. Перепробовав множество способов, женщина поняла: фитнес - самое мощное оружие не только против лишних килограммов, но и против собственных комплексов.

Поработать телом и отдохнуть душой - за этим в фитнес-клуб приходят все женщины «золотого возраста». При правильной нагрузке постоянные спутники - прилив сил и бодрости, уверенность в себе. А главное - никакой усталости!

Время, проведенное Аллой в фитнес-зале, не прошло даром.

Сегодня она даст фору даже двадцатилетним девушкам!

Большими достижениями может похвастаться и Лидия - благодаря фитнесу женщина сбросила 20 килограммов всего лишь за полгода.

Возраст фитнесу не помеха! Но все же не стоит пропускать мимо ушей народную мудрость: «Берегите честь смолоду, платье - снову, и следите за здоровьем с ранних лет!»

Но все-таки лучше уж поздно, чем никогда!