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Ежегодный рейтинг лучших поликлиник и больниц столицы составили в Мингорисполкоме

02 марта 2015 17:52
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Новости Беларуси. Ежегодный рейтинг лучших поликлиник и больниц столицы составили в Мингорисполкоме. Первое место по итогам работы за 2014 год досталось 11-й городской клинической больнице.

Среди поликлиник лучшей признана поликлиника № 1 Центрального района. В номинации «Лучшая стоматологическая клиника» лидером стала 7-я.

Среди учреждений здравоохранения для маленьких минчан отличились 25-я детская поликлиника и коллектив детской инфекционной больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Покидько, главный врач УЗ «25-я городская детская поликлиника»:
Прошлый год сложился для нашей поликлиники неплохо. Уровень укомплектованности стал выше, чем в 2013 году. Благодаря комплексному плану перспективного развития мы оснастились медицинским оборудованием и за этот год приобрели авторефрактометр.

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Ирина Покидько

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