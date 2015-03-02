Новости Беларуси. Ежегодный рейтинг лучших поликлиник и больниц столицы составили в Мингорисполкоме. Первое место по итогам работы за 2014 год досталось 11-й городской клинической больнице.

Среди поликлиник лучшей признана поликлиника № 1 Центрального района. В номинации «Лучшая стоматологическая клиника» лидером стала 7-я.

Среди учреждений здравоохранения для маленьких минчан отличились 25-я детская поликлиника и коллектив детской инфекционной больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Покидько, главный врач УЗ «25-я городская детская поликлиника»:

Прошлый год сложился для нашей поликлиники неплохо. Уровень укомплектованности стал выше, чем в 2013 году. Благодаря комплексному плану перспективного развития мы оснастились медицинским оборудованием и за этот год приобрели авторефрактометр.