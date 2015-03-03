Юный корреспондент Анна Карпейко узнала все о профессии отоларинголога

У деток часто болят ушки или горло, наблюдается заложенность носа, проблемы с гландами или аденоидами. Кто же им поможет справиться с этими недугами? Доктор отоларинголог! К нему-то и отправился наш юный журналист Анна Карпейко, чтобы все тонкости работы детского лора, как говориться, проверить на себе.

Анастасия Северин, заведующая оториноларингологическим (сурдолгоическим) отделением для детей:

Во время осмотра ребенка, необходимо учитывать особенности детской психики, физиологические, анатомические особенности развития детей необходимо найти подход к ребенку, чтобы он не плакал.

Анна выяснила, что детский отоларинголог – профессия очень важная, ведь никто лучше него не справит ь ся с проблемами уха, горла и носа. Также, нередко к врачу обращаются детки с заболеваниями шеи и головы.

Анастасия Северин, заведующая оториноларингологическим (сурдолгоическим) отделением для детей:

В данный период в связи с резкими перепадами температур, переохлаждением детей, наиболее часто встречаются вирусные заболевания у детей. Возникает насморк у ребенка. При длительном затруднении носового дыхания возможно развитие различных осложнений, среди которых часто возникает отит. Поэтому при возник симптомов обязательно покажитесь врачу.

Частые насморки, боли в ушах и горле способен лечить исключительно данный специалист. К сожалению, некоторые родители заменяют походы к врачу - самолечением. И мало кто подозревает, что подобная самодеятельность может обернуться неприятными последствиями.

Как и другие врачи, ЛОР стоит на страже нашего здоровья, и если вас что-то беспокоит, откладывать поход к нему крайне нежелательно.