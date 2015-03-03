О работе врача-андролога: причины и лечение мужских проблем

Мы будем говорить об очень редкой специальности. Наверное, не все даже знают, что существует такой врач, который называется врач-андролог. Чем же все-таки занимается врач-андролог?

Александр Строцкий, заведующий кафедрой урологии БГМУ, главный внештатный уролог Минздрава Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор:

Эта специальность на сегодняшний день только становится на ноги. Андрология — это наука о заболеваниях органов половой сферы у мужчин. В принципе, это одно из направлений, которым занимается урология, но на сегодняшний день развитие науки, диагностической базы привели к тому, что урология уже выделяет андрологию в отдельную дисциплину.

Андрей Бондарев, уролог-андролог Городского центра планирования семьи:

К врачу андрологу в основном приводят проблемы, связанные с бесплодием, предстательной железы, мошонки.

Пациенты не торопятся к доктору. Надо понимать, что если обследование проведется раньше, лечение проведется раньше, то и результат будет лучше.

Для большинства мужчин диагноз бесплодие звучит как гром среди ясного неба.

Евгений Юшко, доцент кафедры урологии БГМУ:

У значительной части мужчин сочетание такое: раз он силен, раз он красив, значит, и там должно быть хорошо. Они часто не понимают, почему он физически состоятелен, крепок, а зачать не может.

Андрей Бондарев:

Это может встречаться в любом возрасте. Чаще, конечно, это люди возраста 35–40 лет.

Что же приводит мужчин к такому нерадостному диагнозу? Чаще всего это нелеченные инфекционные болезни, врожденная или приобретенная недостаточность органов половой сферы. Нередко у одного мужчины присутствует сочетание сразу нескольких провоцирующих факторов.

Александр Строцкий:

Если говорить о воспалительном заболевании, лабораторная база существенно сегодня расширилась.

Прежде всего, мужчина должен быть мужчиной. Он должен быть стержнем, он не должен быть амебой — быть стержнем в семье, в обществе, компании. А для того, чтобы быть стержнем, нужно быть здоровым. А чтобы быть здоровым, никогда не надо думать, что поход к урологу или андрологу — это обязательно болезнь. Это неправда. Самое главное — это вовремя распознанное заболевание.