ВОЗ приравняла сахар к списку психотропов. Медики объяснили, почему он вреден для здоровья

Глюкоза – это топливо для мозга, и научно доказано, что она активизирует определенные отделы головного мозга, которые отвечают за решение конкретных задач. Мозговые процессы буквально впитывают ее в режиме реального времени, а поступает она в наше тело с пищей, при этом, если человек отказался от приема сахара, глюкозу он все равно получит. Она содержится в составе продуктов питания.

Анна Бедрицкая, нутрициолог, биохимик, фитнес-тренер:

Сахар, простой и добавленный, содержится и в соусах, он содержится в алкоголе, в колбасах, в кетчупе. Сахар равно морщины, высыпания на коже, старение, тусклый цвет кожи. В 2006 году Всемирная организация здравоохранения приравняла сахар к списку психотропных опиатов, психотропных веществ. Наряду с амфетамином, героином и никотином. Сахар – друг или враг для головного мозга?

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «Минский городской клинический эндокринологический центр»:

Сахар как достаточно короткий углевод является наиболее быстрым источником питания для головного мозга, поэтому иногда отмечается повышение умственной активности на фоне употребления легких углеводов.

Анна Бедрицкая:

Передача нервных импульсов в мозге человека работает за счет глюкозы, то есть нейронная клетка одна передает импульс другой клетке, синапсу, только за счет глюкозы. Глюкоза – как переносчик этого нервного импульса. Поэтому есть смысл перед каким-то важным мозговым штурмом, перед важным экзаменом дать эту шоколадку. Тогда она имеет смысл.

Во всем важна мера. Если часто употреблять сахар, можно вызвать гормон анаболизма, то есть роста, который впоследствии может привести к онкологическим заболеваниям, миомам, эндометриозам, кистам и полипам. Очень важно знать, что состояние нашей кожи и здоровья в целом – это результат состояния нашего желудочно-кишечного тракта.

Анна Бедрицкая:

В организме человека в кишечнике находится два типа бактерий. Это условно хорошие бактерии, они любят олигосахариды, они любят клетчатку, овощи, фрукты. Именно они дают нам здоровье, молодость, красоту, хорошее самочувствие и настроение. Но есть другая группа бактерий, они называются условно патогенные. Вот эти условно патогенные, плохие бактерии, любят употреблять в пищу простые сахара и всякий пищевой мусор. Ольга Шишко:

Давно доказано, что избыточная масса тела и ожирение являются факторами риска развития очень большого количества заболеваний, начиная с эндокринной патологии, в первую очередь это сахарный диабет, сахарный диабет второго типа.

Мир диабета не стоит на месте. Есть глюкометры, которые показывают уровень глюкозы круглосуточно. Достаточно прицепить аппарат на руку и скачать мобильное приложение.

Дарья Смолич, нутрициолог:

Что нам дает этот прибор? Мы прикладываем телефон к мониторингу, и можно увидеть глюкозу в данный момент. Допустим, мы покушали, посмотрели, какая у нас глюкоза. В идеале, чтобы через час глюкоза была у здорового человека в районе 7 и через два часа приходила в норму. Стараемся держать глюкозу не выше 5, когда мы не кушаем.