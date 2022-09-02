«Чтобы реже болеть, человек должен быть стрессоустойчивым». Как укрепить иммунитет осенью?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Наступило время активной заботы об организме, который должен настроиться на перемены и с достоинством выдержать похолодание.

При смене сезона организм испытывает стресс, световой день становится короче, меняется выработка гормонов. Важно соблюдать режим дня: вовремя ложиться спать, чтобы вырабатывалось достаточно мелатонина, и сбалансированно питаться.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Как известно 80 % иммунитета спрятано в нашем кишечнике, поэтому в первую очередь мы должны позаботиться о его хорошей работе. Очень важно в этот период поддержать щитовидную железу, здесь нам помогут продукты, которые богаты йодом. Не забывайте про корнеплоды, которыми так богата наша природа – это и морковка, свекла, предпочтение можно отдать краснокачанной капусте, она богата биофлавоноидами и фитоэстрогенами. Это поспособствует сохранить нашу молодость и красоту. Важно также следить за нормой витамина D. Основная его функция – регулирование в организме уровня содержания кальция и фосфора.

Ольга Крицкая, врач-терапевт семейной клиники персонализированной медицины Gravita:

Необходима физическая активность. Достаточно даже ходьбы двухчасовой три раза в неделю. Это придаст тонус. В холодное время года очень хочется сладенького. Если такое наступает желание, конечно, не нужно употреблять быстрые углеводы, которые неполезны, а очень хорошо конечно мёд, сухофрукты, орехи.

Наступление осени приносит с собой всплеск простудных заболеваний: в осенне-зимний период количество больных увеличивается в 5-6 раз. Низкая температура воздуха, изменение влажности – все это провоцирует эмоциональную неустойчивость и обострение заболеваний. Ольга Крицкая:

Наиболее подвергнуты болезни прежде всего дети, люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистая система, аллергические реакции. Кроме этого, подвержены люди со свободным графиком работы, те, у которых нет режима труда, сна, отдыха. Есть такой феномен понедельника. Если даже пятидневная рабочая неделя, человек выходит, за выходные он хорошо отдохнул и чувствует усталость, или после отпуска, то есть режиму труда и отдыха нужно уделять особое значение.

Тонкие колготки, короткие курточки, отсутствие шапки – такая картина становится уже традиционной. Уберечь тело от холода в такой одежде невозможно. На эти несколько месяцев предпочтение лучше отдавать теплым вещам из натуральных тканей. Ольга Крицкая:

Чтобы реже болеть, человек должен быть стрессоустойчивым. Да, стрессы не встречаются каждый день. Но необходимо немножечко им противостоять. Каким образом? Можно применять, если они беспокоят довольно-таки сильно, отвар корней валерьяны или пустырника, применение поливитаминных комплексов. Но в этом случае нужно подходить очень индивидуально к каждому человеку и нужно всегда обращаться к врачу. Может быть недостаток одних или избыток других витаминов или минералов.