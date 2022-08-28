Белорусские учёные разработали биологический клапан сердца! В чём его преимущества?
Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали биологический сердечный клапан и сосудистые протезы. Вскоре эти медицинские устройства будут проходить клинические испытания. Такие изделия пользуются огромным спросом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Только из отечественного пока доступны механические клапаны сердца. За четверть века – более десяти тысяч имплантаций. Оригинальные устройства долговечные, но подходят лишь пациентам младше 65 лет. Поэтому наши ученые так стремятся выпустить биологические для более возрастных пациентов.
Механический клапан в Беларуси производят уже давно. Искусственный механизм, который способен заменить естественный, – отечественная разработка. В свое время ее изобретатели стали лауреатами Государственной премии. В их числе и Евгений Клецков. Сегодня клапаны изготавливают в филигранной точностью. На современном оборудовании и вручную. Важно не допустить ни царапинки. Каждое изделие перед отправкой в клинику проверяют на таком искусственном сердце. Весь этот процесс проходит больше чем полтысячи этапов. Сегодня ученые гордятся новой разработкой – биологическим клапаном.
Евгений Клецков, начальник производства изделий кардиохирургии:
Самое главное преимущество биологического клапана в том, что пациентам не надо принимать антикоагулянты, то есть лекарственные средства, которые разжижают кровь и препятствуют тромбообразованию. Как бы там ни была совершенна конструкция механического клапана, идет удар створки по корпусу запирающего элемента. И так или иначе красные кровяные тельца травмируются. Там же это все происходит, в общем-то, более мягко, поскольку это биологические ткани, и вот это большое преимущество именно биологического клапана перед механикой.
За основу биологического клапана берут перикард животных. Он специально обрабатывается, чтобы не было отторжения в организме. Биоклапаны практически бесшумные. С такими изделиями в будущем планируют выходить на рынок стран СНГ. Однако и у механических, и у биологических клапанов сердца есть преимущества друг перед другом.
Оксана Семашко, корреспондент:
Десятки тысяч спасенных жизней за 35 лет. Механические клапаны сердца сегодня позволяют жить полноценно тем, кто без подобных операций был бы обречен. И вот, кстати, то самое место, где дают шанс на второе рождение.
Механические клапаны сердца сегодня востребованы и используются для пациентов младше 65. Они долговечны. По ГОСТу гарантия до 10 лет, но реально способны прослужить до 70. Биопротезы подойдут для более возрастных пациентов.
Юрий Островский, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»:
Биопротезы, конечно, очень необходимы, очень нужны, и та разработка, которая сейчас пойдет для клинических испытаний, – это бескаркасный протез. Он будет по своей гемодинамике почти полностью соответствовать нативному клапану. Это очень хорошо, поэтому мы так и остаемся на тех позициях: после 65 – биопротезы, до 65 – механические протезы.
Врагом сердечного нездоровья в немногих случаях считают ревматизм. Именно он способствует выходу из строя естественных клапанов. Вместе с тем, по наблюдениям врачей, к операциям по их замене все чаще стали прибегать пожилые пациенты.
Оксана Семашко:
Нам удалось пробраться в операционную. Сейчас на столе находится пациентка из Бреста, которой в ее родном городе устанавливали механический клапан сердца несколько лет назад. Но сейчас понадобилась повторная установка. Операция проводится буквально с 8 часов утра. Чтобы вы понимали, сейчас 14:30. Насколько это кропотливый, тяжелый труд наших докторов.
Замену клапанов производят не во всех случаях. В первую очередь врачи сначала борются за восстановление полноценной работы сердца. Замена клапана лишь при необходимости.
Мария Колесникова, пациентка РНПЦ «Кардиология»:
Мы планируем детей и планируем путешествовать. Из-за этого все и делается.
В палатах менее напряженная обстановка, чем в операционной. В первый день после хирургического вмешательства, Мария признается, тяжеловато, но ради исполнения самых сокровенных желаний можно и потерпеть.
Мария Колесникова:
Это была плановая операция. У меня с детства врожденный порок сердца. Мы наблюдались здесь постоянно, а сейчас решили сделать, чтобы дальше не тянуть.
Впереди 10 дней под наблюдением врачей и две недели реабилитации. А дальше, как это часто бывает, безграничная благодарность нашим докторам за ровное биение сердца, которое однажды могло остановиться.