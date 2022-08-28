Белорусские учёные разработали биологический клапан сердца! В чём его преимущества?

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали биологический сердечный клапан и сосудистые протезы. Вскоре эти медицинские устройства будут проходить клинические испытания. Такие изделия пользуются огромным спросом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только из отечественного пока доступны механические клапаны сердца. За четверть века – более десяти тысяч имплантаций. Оригинальные устройства долговечные, но подходят лишь пациентам младше 65 лет. Поэтому наши ученые так стремятся выпустить биологические для более возрастных пациентов.

Механический клапан в Беларуси производят уже давно. Искусственный механизм, который способен заменить естественный, – отечественная разработка. В свое время ее изобретатели стали лауреатами Государственной премии. В их числе и Евгений Клецков. Сегодня клапаны изготавливают в филигранной точностью. На современном оборудовании и вручную. Важно не допустить ни царапинки. Каждое изделие перед отправкой в клинику проверяют на таком искусственном сердце. Весь этот процесс проходит больше чем полтысячи этапов. Сегодня ученые гордятся новой разработкой – биологическим клапаном.

Евгений Клецков, начальник производства изделий кардиохирургии:

Самое главное преимущество биологического клапана в том, что пациентам не надо принимать антикоагулянты, то есть лекарственные средства, которые разжижают кровь и препятствуют тромбообразованию. Как бы там ни была совершенна конструкция механического клапана, идет удар створки по корпусу запирающего элемента. И так или иначе красные кровяные тельца травмируются. Там же это все происходит, в общем-то, более мягко, поскольку это биологические ткани, и вот это большое преимущество именно биологического клапана перед механикой. За основу биологического клапана берут перикард животных. Он специально обрабатывается, чтобы не было отторжения в организме. Биоклапаны практически бесшумные. С такими изделиями в будущем планируют выходить на рынок стран СНГ. Однако и у механических, и у биологических клапанов сердца есть преимущества друг перед другом.

Оксана Семашко, корреспондент:

Десятки тысяч спасенных жизней за 35 лет. Механические клапаны сердца сегодня позволяют жить полноценно тем, кто без подобных операций был бы обречен. И вот, кстати, то самое место, где дают шанс на второе рождение. Механические клапаны сердца сегодня востребованы и используются для пациентов младше 65. Они долговечны. По ГОСТу гарантия до 10 лет, но реально способны прослужить до 70. Биопротезы подойдут для более возрастных пациентов.

Юрий Островский, заместитель директора РНПЦ «‎Кардиология»:

Биопротезы, конечно, очень необходимы, очень нужны, и та разработка, которая сейчас пойдет для клинических испытаний, – это бескаркасный протез. Он будет по своей гемодинамике почти полностью соответствовать нативному клапану. Это очень хорошо, поэтому мы так и остаемся на тех позициях: после 65 – биопротезы, до 65 – механические протезы. Врагом сердечного нездоровья в немногих случаях считают ревматизм. Именно он способствует выходу из строя естественных клапанов. Вместе с тем, по наблюдениям врачей, к операциям по их замене все чаще стали прибегать пожилые пациенты.

Оксана Семашко:

Нам удалось пробраться в операционную. Сейчас на столе находится пациентка из Бреста, которой в ее родном городе устанавливали механический клапан сердца несколько лет назад. Но сейчас понадобилась повторная установка. Операция проводится буквально с 8 часов утра. Чтобы вы понимали, сейчас 14:30. Насколько это кропотливый, тяжелый труд наших докторов. Замену клапанов производят не во всех случаях. В первую очередь врачи сначала борются за восстановление полноценной работы сердца. Замена клапана лишь при необходимости.

Мария Колесникова, пациентка РНПЦ «‎Кардиология»:

Мы планируем детей и планируем путешествовать. Из-за этого все и делается. В палатах менее напряженная обстановка, чем в операционной. В первый день после хирургического вмешательства, Мария признается, тяжеловато, но ради исполнения самых сокровенных желаний можно и потерпеть. Мария Колесникова:

Это была плановая операция. У меня с детства врожденный порок сердца. Мы наблюдались здесь постоянно, а сейчас решили сделать, чтобы дальше не тянуть.