Люди рядом слышат стук. Задали вопросы мужчине с механическим клапаном сердца

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали биологический сердечный клапан и сосудистые протезы. Вскоре эти медицинские устройства будут проходить клинические испытания. Такие изделия пользуются огромным спросом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только из отечественного пока доступны механические клапаны сердца. За четверть века – более десяти тысяч имплантаций. Оригинальные устройства долговечные, но подходят лишь пациентам младше 65 лет. Поэтому наши ученые так стремятся выпустить биологические для более возрастных пациентов. За тем, как белорусские доктора вживляют искусственные клапаны и дают сердцу еще один шанс, на неделе понаблюдала наша съемочная группа. Жизнь под угрозой внезапной смерти – репортаж Оксаны Семашко.

Роман Самкин, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Никто не думал, не гадал. И в том году стало немножко плохо с сердцем. Я обратился, и у меня выявили врожденный порок сердца. Но до этой поры никто об этом не знал, тем более я военный пенсионер. Страшный диагноз жителю Островца поставили в 48 лет. После инфаркта быстро было принято решение лечь на операционный стол, чтобы заново родиться. Дело в том, что клапан его сердца не такой, как у всех. Вместо трех створок лишь две. Без помощи докторов о полноценной жизни пришлось бы забыть. При худшем сценарии это интервью и вовсе бы не состоялось.

Оксана Семашко, корреспондент:

Говорят, что люди, которым установили клапан сердца механический, слышат, что стучит что-то внутри или шуршит. Чувствуете ли вы? Роман Самкин:

Говорят, слышат. Я не слышу, честно. Оксана Семашко:

Повезло.

Роман Самкин:

Ко мне подходят люди, говорят: «Слышишь»? Я говорю: «Не слышу». Они стоят рядом, слышат. Но я пока... У меня не получается услышать. Сейчас Роман Викторович на реабилитации в Аксаковщине.

Роман Самкин:

Здесь при поступлении есть такой тест 6 минут. Нас запускают по кругу. Круг где-то, грубо говоря, метров 100, и каждый идет и за 6 минут считает количество кругов, кто сколько прошел. Я прошел 6 кругов за 6 минут. До операции я бы мало того что их не прошел, мне вообще раз 5 или 6 пришлось бы останавливаться, потому что меня бы душила одышка и не работало бы сердце. Оксана Семашко:

Какие планы на будущее после такого второго рождения?