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Волшебное преображение фигуры и оздоровление. Прыжки на скакалке - польза для организма!

10 июня 2015 09:11
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Научиться работать со скакалкой можно абсолютно в любом возрасте. Мы в детстве много времени проводили во дворе, играя с этим снарядом. Но уже через десятки лет эта детская забава становится этаким стратегическим оружием, с помощью которого можно хорошенько укрепить сое здоровье.

Скакалка не должна быть ни легкой, ни слишком тяжёлой.

Если вы планируете заниматься с высокой интенсивностью оборотов, то вам потребуется специальная скоростная.

Необходимую нагрузку на мышцы плеч и рук создают утяжелённые скакалки.

А вот скакалка со счетчиком поможет отрегулировать скорость вращений и подсчитать калории.

Желательно, чтобы шнур у скакалки был из ПВХ или прорезиненный. А ручки должны удобно располагаться в ладонях.

Однако прорабатывать мышцы с помощью скакалки рекомендуется далеко не всем. Те, у кого проблемы с давлением, частыми головными болями, с суставами и позвоночником  - занятие на скакалке строго противопоказано.

Главное помните, что прыжки на скакалке помогут не только волшебно преобразить вашу фигуру, но и укрепить ваше здоровье.

# Здоровье # Фотофакт # Фитнес # Полезные советы # Шота Лобжанидзе # Виктория Ходосок

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