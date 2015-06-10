Волшебное преображение фигуры и оздоровление. Прыжки на скакалке - польза для организма!

Научиться работать со скакалкой можно абсолютно в любом возрасте. Мы в детстве много времени проводили во дворе, играя с этим снарядом. Но уже через десятки лет эта детская забава становится этаким стратегическим оружием, с помощью которого можно хорошенько укрепить сое здоровье.

Скакалка не должна быть ни легкой, ни слишком тяжёлой.

Если вы планируете заниматься с высокой интенсивностью оборотов, то вам потребуется специальная скоростная.

Необходимую нагрузку на мышцы плеч и рук создают утяжелённые скакалки.

А вот скакалка со счетчиком поможет отрегулировать скорость вращений и подсчитать калории.

Желательно, чтобы шнур у скакалки был из ПВХ или прорезиненный. А ручки должны удобно располагаться в ладонях.

Однако прорабатывать мышцы с помощью скакалки рекомендуется далеко не всем. Те, у кого проблемы с давлением, частыми головными болями, с суставами и позвоночником - занятие на скакалке строго противопоказано.

Главное помните, что прыжки на скакалке помогут не только волшебно преобразить вашу фигуру, но и укрепить ваше здоровье.