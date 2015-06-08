Нутрициолог-диетолог Светлана Кашицкая рассказала о правильном питании в летний период

Летом мы все стремимся быть красивыми, стройными и подтянутыми. К тому же, после холодного периода наш организм перестраивается на новый лад. Ему нужна правильная подпика. Поэтому именно сейчас следует обратить особое внимание на своё питание. Каким образом? Узнаем вместе со специалистом - нутрициологом-диетологом Светланой Кашицкой.

Фрукты и овощи - основа летнего питания. Поставьте перед собой цель есть их каждый день. Хотя бы по четыре порции по 200 грамм, и вы увидите, как улучшится ваше самочувствие.

Ведь они богаты витаминами и микроэлементами. Содержат много жидкости. А это летом очень важно. К тому же в овощах и фруктах, очень много клетчатки, так необходимых организму.

Употребляйте в пищу побольше свежей зелени. Она насыщает организм витаминами и минеральными солями. Заправляйте салаты не майонезом и жирной сметаной, а оливковым маслом или натуральным йогуртом. Правда, помните, что кисломолочные продукты в жару портятся очень быстро.

Внимательно смотрите на срок годности! В летний период многие получают отравление от испорченных продуктов.

Из летнего рациона постарайтесь исключить жирную пищу, хлеб, выпечку и сладости. К запрещенным продуктам можно отнести и фаст-фуд. Его в летний период есть не желательно, и лучше заменить нежирными сортами рыбы.

А вот пить летом нужно как можно больше. Причем количество выпитой жидкости зависит от температуры на улице.