Прямой эфир

Какие продукты выведут вредные вещества и токсины из организма?

03 июня 2015 11:07
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Токсины - наши враги. Они отравляют организм, нарушают его сложную работу. Влияют на состояние кожи, лица и тела. Любое заболевание без них - проще поддаётся лечению. С помощью чего можно очистить организм?

Самый эффективный способ - это включить в ваш рацион правильные продукты. К примеру, помидоры. Они улучшают обменные процессы, нормализуют артериальное давление. Полезны они для «курильщиков» - хорошо выводят токсины, поступающие с табачным дымом. Но запомните, что томаты нельзя совмещать с мясом, яйцами и рыбой.

Спасти организм от вредных веществ поможет и капуста. В ее листьях содержатся различные кислоты, которые улучшают кровообращения. Сок капусты хорошо чистит лёгкие и вылечивает кашель. Кстати, витамина С в ней больше, чем даже в цитрусовых.

А вот полезные свойства лимона приводят в норму уровень сахара в крови. Защищает сосуды от ломкости. Улучшает аппетит и способствует правильному усвоению пищи.

Вызволить организм из лап токсинов поможет еще чеснок и гречка. Правда, чесноком увлекаться не стоит. Особенно тем, у кого проблемы с желудком.

# Здоровое питание # Марина Попова # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Виктория Ходосок

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