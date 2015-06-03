Какие продукты выведут вредные вещества и токсины из организма?

Токсины - наши враги. Они отравляют организм, нарушают его сложную работу. Влияют на состояние кожи, лица и тела. Любое заболевание без них - проще поддаётся лечению. С помощью чего можно очистить организм?

Самый эффективный способ - это включить в ваш рацион правильные продукты. К примеру, помидоры. Они улучшают обменные процессы, нормализуют артериальное давление. Полезны они для «курильщиков» - хорошо выводят токсины, поступающие с табачным дымом. Но запомните, что томаты нельзя совмещать с мясом, яйцами и рыбой.

Спасти организм от вредных веществ поможет и капуста. В ее листьях содержатся различные кислоты, которые улучшают кровообращения. Сок капусты хорошо чистит лёгкие и вылечивает кашель. Кстати, витамина С в ней больше, чем даже в цитрусовых.

А вот полезные свойства лимона приводят в норму уровень сахара в крови. Защищает сосуды от ломкости. Улучшает аппетит и способствует правильному усвоению пищи.

Вызволить организм из лап токсинов поможет еще чеснок и гречка. Правда, чесноком увлекаться не стоит. Особенно тем, у кого проблемы с желудком.