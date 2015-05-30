Актриса в 37 лет весит 18 кг: на лечение анорексии пользователи сети собрали для нее $180 тысяч

Рэйчел не может самостоятельно ходить, она практически не ест и продолжает худеть. Решить вопрос жизни и смерти могут лишь в одной клинике в США, лечение в которой слишком дорогостоящее.



Супруг Рэйчел, в прошлом тренер, бросил работу, чтобы ухаживать за женой. Для того, чтобы собрать необходимую сумму – порядка 100 тысяч долларов за курс лечения – мужчина записал ее видеообращение. Камера запечатлела, как Род выносит ослабевшую жену на руках в гостинную. Сидя на диване, женщина здоровается со зрителями: «Здравствуйте. Меня зовут Рэйчел, и мне нужна ваша помощь».







Род Эдмондсон, супруг Рэйчел Фаррох:

Рэйчел очаровательная, добрая и удивительная женщина, которая всегда помогала другим. Все, кто ее знал ранее, могут с точностью сказать, что она настоящий бриллиант и у нее золотое сердце. Но теперь она нуждается в помощи и тщательном медицинском уходе. Сейчас дорога каждая минута. Я не хочу потерять самого важного человека в своей жизни.



Видеоролик оказал эффект разорвавшейся бомбы. Всего за 25 дней им удалось собрать необходимую сумму. Неравнодушные люди с разных уголков мира пожертвовали на лечение Рэйчел 180 тысяч долларов.







Растроганная женщина записала новое видеообращение, в котором она поблагодарила всех, кто помог ей.



Рэйчел Фаррох:

Я очень вам благодарна! Собранных средств хватит не только на мое лечение, но и на помощь другим больным.



Родные верят, что лечение даст результат, и 37-летняя женщина сможет выиграть схватку со смертью.



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