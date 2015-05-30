Актриса в 37 лет весит 18 кг: на лечение анорексии пользователи сети собрали для нее $180 тысяч

Новости США. Жизнь Рэйчел Фаррох пошла наперекосяк десять лет назад. Тогда ей было 27, она создавала впечатление счастливой женщины: любимый муж, прекрасная работа. С фотографий прошлых лет глядит красавица с беспечной улыбкой. Что стало причиной того, что Рэйчел стала терять вес, достоверно не ясно.
Почему организм дал сбой, женщина предпочитает не говорить. Не исключено, что поводом стала депрессия.
Как пишет The Independent, вначале Рэйчел просто хотела похудеть на несколько килограмм, «чтобы иметь более плоский живот». Но потеря работы и «некоторые болезненные воспоминания из прошлого» стали причиной развития анорексии, которая вышла из-под контроля.
Все 10 лет Рэйчел борется с анорексией. Женщина неоднократно лечилась в различных клиниках. Видимых результатов не последовало.
Рэйчел не может самостоятельно ходить, она практически не ест и продолжает худеть. Решить вопрос жизни и смерти могут лишь в одной клинике в США, лечение в которой слишком дорогостоящее.
Супруг Рэйчел, в прошлом тренер, бросил работу, чтобы ухаживать за женой. Для того, чтобы собрать необходимую сумму – порядка 100 тысяч долларов за курс лечения – мужчина записал ее видеообращение. Камера запечатлела, как Род выносит ослабевшую жену на руках в гостинную. Сидя на диване, женщина здоровается со зрителями: «Здравствуйте. Меня зовут Рэйчел, и мне нужна ваша помощь».
Род Эдмондсон, супруг Рэйчел Фаррох:
Рэйчел очаровательная, добрая и удивительная женщина, которая всегда помогала другим. Все, кто ее знал ранее, могут с точностью сказать, что она настоящий бриллиант и у нее золотое сердце. Но теперь она нуждается в помощи и тщательном медицинском уходе. Сейчас дорога каждая минута. Я не хочу потерять самого важного человека в своей жизни.
Видеоролик оказал эффект разорвавшейся бомбы. Всего за 25 дней им удалось собрать необходимую сумму. Неравнодушные люди с разных уголков мира пожертвовали на лечение Рэйчел 180 тысяч долларов.
Растроганная женщина записала новое видеообращение, в котором она поблагодарила всех, кто помог ей.
Рэйчел Фаррох:
Я очень вам благодарна! Собранных средств хватит не только на мое лечение, но и на помощь другим больным.
Родные верят, что лечение даст результат, и 37-летняя женщина сможет выиграть схватку со смертью.
Каждый пятый человек на планете, страдающий анорексией, умирает. Почему в эпоху изобилия и достатка анорексия становится болезнью 21 века? И как вовремя распознать болезнь? Разбирались в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ. Видео здесь.