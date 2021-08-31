Влияют стрессы и недосыпы. Как лечить головную боль напряжения?

Большинство людей периодически испытывают головную боль, однако со временем это может стать проблемой и значительно ухудшить качество жизни. Среди форм цефалгии самой распространенной считается головная боль напряжения.

Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Часто пациенты с подобной головной болью описывают свое состояние как чувство давящей каски или чувство сжимающего обруча. Если рассматривать десятибалльную шкалу, интенсивность этой боли не превышает шести баллов. Диагноз головной боли напряжения выставляет врач-невролог согласно диагностическим критериям международной классификации головной боли.

Существует множество факторов, которые могут спровоцировать головную боль напряжения – это стресс, недосып, постоянное чувство усталости. Также в зоне риска находятся женщины в первые годы материнства. Такая боль бывает эпизодическая и хроническая.

Екатерина Щерба:

Нечастая эпизодическая головная боль напряжения не превышает количество приступов в течение года больше 12. Частая эпизодическая головная боль встречается от 12 до 180 приступов головной боли в течение года. Хроническая головная боль характеризуется тем, что количество приступов головной боли в течение месяца превышает 15, таких месяцев должно быть более трех.

Лечение головной боли напряжения зависит от вида и формы такой боли. Например, эпизодическая лечится модификацией образа жизни. Пациенту достаточно нормализовать режим сна и бодрствования, свою физическую активность. Екатерина Щерба:

Купирование приступов головной боли – это прием нестероидных противовоспалительных препаратов, но не рекомендуется прием НПВС, или нестероидных противовоспалительных препаратов, более 10 в месяц, так как это может привести к возникновению медикаментозной индуцированной головной боли. Что касается хронической головной боли напряжения, то в основе лечения данной формы головной боли лежит использование антидепрессантов. Плюс, естественная модификация образа жизни.

Диагностика заболевания состоит в обязательном ведении дневника головных болей и пальпации перикраниальных мышц.