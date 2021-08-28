Какие универсальные правила помогут сохранить женское здоровье? Поговорили с опытным гинекологом

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к гинекологу Наталье Мороз.

Наталья Мороз – врач акушер-гинеколог высшей категории со стажем медицинской практики более 20 лет. Основательница собственной онлайн-школы женского здоровья. Влада Родовская:

Почему вы пришли в медицину?

Наталья Мороз, акушер-гинеколог:

У меня вообще выбора не было. Я родилась в Витебске, в котором только три университета. У меня династия врачей: папа, мама, дедушка, бабушка, тетя. Все врачи, поэтому альтернативы у меня в принципе не было. Влада Родовская:

Гинекология – это мужская или женская профессия? Наталья Мороз:

Гинекология, конечно, – женская. Я занимаюсь именно женским здоровьем, но вообще медицина, которой я занимаюсь, – я занимаюсь организмом в целом. Это моя особенность. Влада Родовская:

Существует мнение, что гинекологи очень раздраженные и грубые. Почему у женщин складывается такое мнение? Наталья Мороз:

Почему люди раздраженные? Это не из-за того, что его кто-то раздражает извне, это то, что происходит у него внутри. Значит, нужно искать проблемы внутренние. Первое – тебе не нравится то, чем ты занимаешься, проблемы внутри себя, твоей семьи и близких. Женщины – это люди, которые очень чувствительны к тем перипетиям, которые происходят, поэтому я думаю, что все зависит от человека.

Влада Родовская:

Как часто надо ходить к гинекологу, если ничего не беспокоит? Наталья Мороз:

Я за превентивную медицину, то есть за профилактическую. Это значит, что каждый год ты уделяешь какое-то внимание, время для здоровья, обследуешь его полностью у всех специалистов, все биохимические, клинические показатели и спокойно год живешь. Раз в год обязательно. Влада Родовская:

Как, на ваш взгляд, сегодня обстоят дела с половой грамотностью у женщин? Наталья Мороз:

До того, как я стала вести свой блог, я понимала, что у нас совсем с этим плохо. Но когда я стала вести свою страничку, я поняла, что люди настолько неосведомленные, безграмотные, что это просто моя миссия – дать людям понимание, как работает их организм. Самое интересно, что моя дочь пошла еще дальше. Она журналист и ведет блог по сексуальной грамотности, у нее свой подкаст. Я думаю, что за этим будущее. Влада Родовская:

Есть ли какие-то основные, универсальные правила, которые помогут сохранить женское здоровье?

Наталья Мороз:

Конечно. Женское здоровье – это сбалансированный микроорганизм, когда все работает воедино, все системы, все органы, в том числе и голова. Поэтому когда мы говорим, что все должно работать сбалансированно – это душа, тело, эндокринная система. Когда все это работает слаженно, как и машина, организм прекрасно работает. Первое мое правило жизни – питание, которое позволяет вырабатывать достаточное количество гормонов. Второе – сон. Третье – нагрузка, я против спортзалов каждый день, я за минимум 10 000 шагов в день, но обязательно, чтобы была физическая нагрузка. Это хорошее настроение, это понимание, что счастье внутри, ты сам маг своего счастья, жизни. Четвертое – это умение коммуницировать с людьми. Пятое – умение поднимать себе настроение, снимать стресс в самых тяжелых жизненных ситуациях.

Влада Родовская:

Что вам нравится в вашей работе, а что раздражает? Наталья Мороз:

Нравится мне все, потому что я безумно счастливый человек. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Это первое. Меня раздражает, когда я застреваю в каком-то определенном моменте, когда становится рутинно и неинтересно. Почему я и ушла из государственной структуры? Потому что я постоянно двигаюсь и развиваюсь, мне там мало места. Мне всегда интересно что-то новое, все ноу-хау у меня. Влада Родовская:

Как вы пришли к тому, чтобы делиться своим опытом в Сети?

Наталья Мороз:

С одной стороны, моя мечта – быть актрисой, поэтому я очень хотела выступать на сцене, но врачевание – это другая специальность, я всегда искала моменты творчества в медицине. Это как вариант того, что я могу выступать перед людьми, могу делиться своими знаниями, внести в массы то, как может в женщине сочетаться и умение владеть своей профессией, следить за собой, красота и физическая форма. То есть полное единство. Наверное, это и было моей миссией, я к этому пришла. Влада Родовская:

Какой бы вы совет дали начинающим специалистам?