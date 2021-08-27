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Как часто нужно профилактически проходить тест на ВИЧ? Мнение врача

27 августа 2021 16:10
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
На что нужно людям обращать внимание – может быть, есть какие-то симптомы? Либо как часто нужно проходить профилактически тест на ВИЧ?

Как часто нужно профилактически проходить тест на ВИЧ? Мнение врача-1

Олег Скрипко, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:
Тут нужно ориентироваться, в общем-то, в первую очередь на свой образ жизни. Если у вас есть факторы риска, то надо каждые полгода. Если у вас нет факторов риска, то смысла большого нет.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Гепатит – он сразу проявляется?

Как часто нужно профилактически проходить тест на ВИЧ? Мнение врача-4

Олег Скрипко:
Гепатит вообще проявляется очень не сразу. Поэтому, в принципе, при обращении за какой-то медицинской помощью не помешает иногда, хотя бы раз в несколько лет, сделать эти тесты. Конечно, бегать и делать их каждые три месяца старушке, которая, так сказать, уже не имеет в принципе факторов риска, – зачем?

Алена Родовская:
Самый старший возраст ВИЧ-инфицированных в вашей практике?

Олег Скрипко:
Есть очень старые люди, за 80 лет.

Как часто нужно профилактически проходить тест на ВИЧ? Мнение врача-7

Алена Родовская:
Как?

Олег Скрипко:
Ну вот как-то вот так же. Где-то бес попутал.

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# ВИЧ/СПИД # Здоровье # Олег Скрипко # Наталья Надольская # Алена Родовская # Фотофакт

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