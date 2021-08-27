Как часто нужно профилактически проходить тест на ВИЧ? Мнение врача

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
На что нужно людям обращать внимание – может быть, есть какие-то симптомы? Либо как часто нужно проходить профилактически тест на ВИЧ?
Олег Скрипко, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:
Тут нужно ориентироваться, в общем-то, в первую очередь на свой образ жизни. Если у вас есть факторы риска, то надо каждые полгода. Если у вас нет факторов риска, то смысла большого нет.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Гепатит – он сразу проявляется?
Олег Скрипко:
Гепатит вообще проявляется очень не сразу. Поэтому, в принципе, при обращении за какой-то медицинской помощью не помешает иногда, хотя бы раз в несколько лет, сделать эти тесты. Конечно, бегать и делать их каждые три месяца старушке, которая, так сказать, уже не имеет в принципе факторов риска, – зачем?
Алена Родовская:
Самый старший возраст ВИЧ-инфицированных в вашей практике?
Олег Скрипко:
Есть очень старые люди, за 80 лет.