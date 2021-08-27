Как часто нужно профилактически проходить тест на ВИЧ? Мнение врача

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

На что нужно людям обращать внимание – может быть, есть какие-то симптомы? Либо как часто нужно проходить профилактически тест на ВИЧ?

Олег Скрипко, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:

Тут нужно ориентироваться, в общем-то, в первую очередь на свой образ жизни. Если у вас есть факторы риска, то надо каждые полгода. Если у вас нет факторов риска, то смысла большого нет. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Гепатит – он сразу проявляется?