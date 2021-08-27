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Как переносят коронавирус люди с ВИЧ-положительным статусом? Спросили у врача

27 августа 2021 15:35
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Пандемия каким образом отражается на цифрах по выявлению ВИЧ-статуса? Люди, попадающие в больницы, наверняка же проходят обследования. Увеличилось количество обследуемых? 

Как переносят коронавирус люди с ВИЧ-положительным статусом? Спросили у врача-1

Олег Скрипко, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»: 
Нет, не увеличилось. И где-то даже уменьшилось, потому что если раньше программы скрининга работали, так сказать, в свободном режиме, то теперь, особенно в прошлом году, население как-то больше спряталось, не обращалось без нужды за медицинской помощью, потому что люди боятся заразиться COVID. Количество протестированных несколько уменьшилось, количество выявленных тоже уменьшилось.

Алена Родовская: 
Влад, ты болел COVID?

Владислав, человек с положительным ВИЧ-статусом: 
COVID? Да фиг его знает. Я сдавал когда тест ПЦР, у меня был отрицательный. А потом я больше не проверялся.

Как переносят коронавирус люди с ВИЧ-положительным статусом? Спросили у врача-3

Алена Родовская: 
Пониженный иммунитет. Как переносят коронавирус больные?

Олег Скрипко: 
Как ни странно, наши пациенты вышли вполне неплохо. Нет увеличения количества смертельных случаев. По всей видимости, какое-то значение имеет все-таки то, что у этих пациентов немножко менее активный иммунитет, и он не дает этих смертельных гиперреакций на коронавирус, которые, в общем-то, являются причиной смерти наших пациентов.

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# Коронавирус # Олег Скрипко # Алена Родовская

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