Как переносят коронавирус люди с ВИЧ-положительным статусом? Спросили у врача

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Пандемия каким образом отражается на цифрах по выявлению ВИЧ-статуса? Люди, попадающие в больницы, наверняка же проходят обследования. Увеличилось количество обследуемых?
Олег Скрипко, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:
Нет, не увеличилось. И где-то даже уменьшилось, потому что если раньше программы скрининга работали, так сказать, в свободном режиме, то теперь, особенно в прошлом году, население как-то больше спряталось, не обращалось без нужды за медицинской помощью, потому что люди боятся заразиться COVID. Количество протестированных несколько уменьшилось, количество выявленных тоже уменьшилось.
Алена Родовская:
Влад, ты болел COVID?
Владислав, человек с положительным ВИЧ-статусом:
COVID? Да фиг его знает. Я сдавал когда тест ПЦР, у меня был отрицательный. А потом я больше не проверялся.
Алена Родовская:
Пониженный иммунитет. Как переносят коронавирус больные?
Олег Скрипко:
Как ни странно, наши пациенты вышли вполне неплохо. Нет увеличения количества смертельных случаев. По всей видимости, какое-то значение имеет все-таки то, что у этих пациентов немножко менее активный иммунитет, и он не дает этих смертельных гиперреакций на коронавирус, которые, в общем-то, являются причиной смерти наших пациентов.
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