Как переносят коронавирус люди с ВИЧ-положительным статусом? Спросили у врача

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Пандемия каким образом отражается на цифрах по выявлению ВИЧ-статуса? Люди, попадающие в больницы, наверняка же проходят обследования. Увеличилось количество обследуемых?

Олег Скрипко, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:

Нет, не увеличилось. И где-то даже уменьшилось, потому что если раньше программы скрининга работали, так сказать, в свободном режиме, то теперь, особенно в прошлом году, население как-то больше спряталось, не обращалось без нужды за медицинской помощью, потому что люди боятся заразиться COVID. Количество протестированных несколько уменьшилось, количество выявленных тоже уменьшилось. Алена Родовская:

Влад, ты болел COVID? Владислав, человек с положительным ВИЧ-статусом:

COVID? Да фиг его знает. Я сдавал когда тест ПЦР, у меня был отрицательный. А потом я больше не проверялся.